國籍航空今年將引入22架新機 陳世凱：擴充停機空間是當務之急

桃園國際機場公司21日表示，為提升國家門戶競爭力並紓解停機位不足壓力，「臨時過夜機坪工程」正全力推進，截至今年1月初工程進度已達66.90%，預計1月30日正式啟用。該工程規模等同新建一座機場，並導入30年設計年限與百年防洪標準，整體第三跑道建設計畫預計2030年9月完工。交通部長陳世凱指出，面對運量不斷增加，2026年國籍航空將引進22架新機，桃機擴充停機空間已成當務之急。

交通部長陳世凱指出，第三航廈北廊廳已正式啟用，隨著我國航空運量持續成長，航空公司對停機空間需求明顯增加。第三跑道第一階段重要工程之一的「臨時過夜機坪」已完工，未來可提供最多16架飛機停放，對桃園機場整體營運至關重要，除可支援第三跑道後續施工期間的調度需求，也能提升機場運作彈性。

陳世凱表示，隨台美關稅談判完成，近期有大量貨機自桃園機場飛往美國，特別是在春節期間，除客運需求高漲，貨運壓力亦同步攀升。臨時過夜機坪啟用後，將可增加貨機停放空間，強化調度能力，進一步提升台美貨物流通效率。

在防颱與應變調度方面，陳世凱指出，桃園機場於颱風期間需容納逾百架航空器，臨時過夜機坪可作為重要備援空間，有助提升防災韌性。他也提到，僅2026年國籍航空公司即預計引進約22架新機，在現階段僅有兩條跑道的情況下，提升營運效率並擴充停機空間已成當務之急。

桃機公司說明，行政院於2021年核定「第三跑道建設計畫」，總經費新台幣374.56億元，計畫總面積達860公頃，其中新增用地581公頃，工程內容涵蓋第三跑道、衛星廊廳、航機維修區及新貨運站區等核心設施。

在施工技術上，第一階段臨時過夜機坪工程採雙機械鋪築同步作業，每日鋪築量可達1,811立方公尺，較傳統人力施工節省5至8倍人力成本，完工後可提供16個停機位，有效調節過夜停機需求。

第三跑道計畫亦強化韌性設計，跑滑道全面採用剛性道面，設計年限由20年提升至30年；並整合地方排水系統，防洪標準由25年提高至100年暴雨等級。高填方區域則透過預壓密工法與測沉板進行精準監測，確保地質穩定。

展望後續工程，桃機公司指出，主體工程「西側標」已於2025年底動工，「跑道標」完成公開閱覽，今年將聚焦「東側標」及「跑道標」發包作業。