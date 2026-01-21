台肥聲明：總座陳右欣學經歷文件經查核均真實無誤

台肥21日發聲明表示，近日部分媒體傳出質疑新任總經理陳右欣學歷，該公司強調，總經理聘用均經嚴格審查程序、並無虛偽隱匿，且學經歷背景自就任時已公告，學經歷文件經查核後均屬真實無誤。

台肥並指出，總經理人選之選任，以帶領公司成長為目標、首重過去載農業領域之經驗與實績。

台肥也強調，對於惡意抹黑及損害總經理名譽、影響公司股東權益之行為，保留法律追訴權。

台肥董事會於去年12月30日公布總經理任命案，新任總經理為陳右欣，國立中正大學政治學研究所畢業，曾任農業部專門委員。

以下為聲明全文：

針對近日部分媒體流傳關於本公司總經理陳右欣學歷之相關質疑，本公司為正視聽，特此聲明如下：

本公司總經理之聘用，均經嚴謹資格審查程序，無虛偽隱匿之情事，其學經歷背景於就任時已依法公告，公開透明。總經理於聘任程序中提交予董事會審議之所有學歷與經歷文件，經查核後確認皆屬真實無誤。本公司董事會選任總經理，係以帶領公司持續成長為最高目標，首重過去在農業領域累積之豐富專業經驗與卓越實績。對於惡意抹黑、損害總經理名譽及影響公司股東權益之行為，本公司深表遺憾，並保留法律追訴權，以捍衛公司及股東之合法權益。