捷運紅線直通豐原 北台中軌道熱區建商推案動能升溫

台中軌道建設再推進！市府決定將「豐科軸線銜接台鐵豐原站」路段，提前納入本次捷運紅線可行性研究，預計於今年完成研究成果並提報中央審議。隨著紅線規劃逐步到位，豐原在交通條件、產業動能與生活機能同步提升下，市場關注度升溫，吸引多家建商展開佈局。

根據市調顯示，包括「久樘雋陽」、「慶山明仁」、「富宇大宅豐鼎」等指標個案已登場，亞昕、國聚、富宇與大華等品牌建商亦積極進場，使豐原成為北台中下一波軌道建設題材的重要區段。

捷運工程局長蘇瑞文指出，紅線將穿越北區、北屯、潭子、神岡、豐原等行政區，是連結台中核心、市區北側與豐原副都心的重要交通廊道。沿線經過的一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心，以及終點台鐵豐原車站，未來將有效支撐台中北向通勤走廊需求。

隨著捷運規劃逐步成形，軌道建設效應也開始反映在建商實際佈局上，如長期深耕豐原的久樘開發，率先於具備產業與生活機能條件的區段推出新案，成為區域代表品牌之一，近期推出的新案「久樘雋陽」，以近千坪基地坐落在亞大豐富健康產業園區與豐原國民暨兒童運動中心之間，坐擁雙核心發展軸線，並可銜接成功商圈、11期及14期雙商圈，生活機能成熟。

產品規劃以36至38坪三房及42至43坪3+1房為主，強調前後棟距與綠化空間配置，鎖定在地自住家庭需求。建築設計延續品牌「健康宅」定位，導入制音樓板結合小樑的板中樑系統，並配置高氣密窗、LOW-E玻璃與空氣淨化設備，提升居住舒適度與健康機能。

該案推出後，市場反應熱絡，最高成交單價達46.52萬元，成為近期豐原房市中具代表性的指標新案之一。

其他同樣備受關注的預售案還有「富宇大宅豐鼎」，根據實價登錄揭露，最高單價為53.9萬元；慶山建設繼「慶山明仁」最高成交單價達55.39萬元之後，也將在西勢路推出最新個案「慶山建設合作新案」，尚未公開即引發市場關注。

建商積極卡位的態勢，進一步凸顯市場對豐原發展前景的高度看好。寶佳機構近期以17億元標下原為新豐田駕訓班的1,700坪土地；豐圳段296地號由亞昕集團以16.92億元購入5,483.8坪土地，未來將先做土地變更再推住宅案。

大華建設則以溢價31.7%拿下豐原的豐富專案一心段1115地號，換算每坪單價達101萬元，創下區域高單價紀錄，還有國聚及富宇等建商相繼插旗佈局，顯示對區域潛力信心十足。

業界指出，隨著軌道建設效益逐步發酵、生活機能完整度提升，在以自住需求為主的市場結構下，後續買氣仍有延續空間。

久樘開發銷售部總經理黃照旺表示，豐原過去以自住型市場為主，價格帶相對親民，長期以來屬於被市場低估的區段，隨著捷運紅線規劃進度明朗，並結合產業園區與公共建設逐步到位，區域發展條件出現明顯變化。

近期土地交易單價已突破百萬元水位，顯示建商在評估軌道建設與中長期發展潛力後，對土地價格的出價水準已有所調整。