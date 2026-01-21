樓上爽改10間套房樓下慘漏水 嘉義地院判賠房東96萬元

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
裝修瑕疵苦了鄰居，嘉義11樓改建宿舍管路不當判賠96萬。圖／本報資料照片
裝修瑕疵苦了鄰居，嘉義11樓改建宿舍管路不當判賠96萬。圖／本報資料照片

嘉義市中山路一處大樓發生裝修糾紛，10樓吳姓屋主控訴11樓屋主某公司隔成10餘間套房作員工宿舍，因施工不當，導致其屋內天花板嚴重漏水、發霉並飄散惡臭。雖然11樓屋主辯稱沒有影響結構、10樓仍有實際使用，但嘉義地院仍判決賠償修復費及租金損失96萬餘元。可上訴。

吳姓屋主表示，11樓屋主為改建建物，將原本空間分隔成10多名員工宿舍使用，增建多間浴室並變更管線，施工過程破壞樓地板保護層，造成10樓受損。原告將該處出租予補習班使用，卻因漏水產生如糞便般的異味，承租人不堪其擾，於2024年8月起終止租約。原告除須負擔修繕成本，更損失5個月租金收益。要求賠償修復、租金損失及慰撫金等109萬4940元。

被告辯稱，接獲通知後已委託水電行修繕陽台防水，並表示10樓出現的霉斑不影響結構安全，且補習班在漏水期間仍有實際使用事實，認為請求的除霉費用與租金賠償過高。

法院審理，經嘉義市建築師公會鑑定，10樓平頂出現白華現象（俗稱「壁癌」），主因為11樓裝修工程的衛浴管路更新有施工瑕疵。法院認定11樓屋主作為建築物所有人，未盡保管注意義務，應負賠償責任。判准項目包含天花板復原、防水劑工程等修復費66萬2120元，以及補習班因臭味影響招生而退還的30萬元租金收益，共96萬2120元。至於慰撫金部分，因建物非原告住家，未達人格法益侵害重大程度，予以駁回。

