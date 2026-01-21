232關稅最優惠待遇 聯嘉投控：台汽車零件業更健康

快訊

中央社／ 台北21日電

台美關稅談判拍板，台灣爭取到汽車零配件232關稅最優惠待遇不超過15%。車用LED廠聯嘉投控今天上午表示，台灣汽車零組件出口至美國關稅可大幅下降，看好整體產業更為健康。

針對墨西哥新廠布局進展，聯嘉投控接受記者電訪指出，設備預計今年第1季進駐及投產，預計第3季進入量產，評估2年後全產能開出，墨西哥新廠可提升集團產能超過40%。

聯嘉投控表示，墨西哥新廠可大幅縮短通用汽車（GM）、福特（Ford）等美系客戶交期，降低營運成本，更具備在地化量產優勢，有效規避地緣政治風險，在供應鏈重組浪潮中占據有利位置。

聯嘉投控指出，集團會增加墨西哥與美國在地生產比重，聯嘉投控先前已與車用第1階（Tier 1）客戶談妥由客戶吸收，相關影響不大。

針對自駕車「主動溝通」趨勢，聯嘉投控表示，持續開發Mini-Display車用面板與智慧LED模組，因應車輛透過燈號與圖像進行車外溝通的升級需求，積極切入全球車廠推動自駕化的關鍵技術夥伴。

聯嘉投控指出，在國內第一次有擔保轉換公司債今天正式掛牌，此次CB發行7000張，募集總額新台幣7.39億元，轉換價格訂為17.5元，轉換溢價率103.55%。

墨西哥 關稅 地緣政治風險

