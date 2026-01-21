快訊

北市去年最高店租100萬 不在東區、西門町

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／台灣房屋提供
示意圖／台灣房屋提供

電商崛起，店面式微，大店面誰來租 ? 最新實價揭露，台北市松江路一間約227坪店面，以每月58萬元出租，為去年第五高月租金的店面租賃交易，原本是銀行分行，目前新租客仍在裝潢階段，目前尚未掛招牌營業。

觀察2025年台北市店面月租金最高的店面，不是在東區或西門町，是在北投區，去年3月公館路的大樓店面，一樓加地下室總坪數1121.57坪，由健身房業者一次簽下十年租約，以每月100萬元承租。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台北租金行情高，承租大店面業者多半對於場域有高度需求，包括量販店、家具店和健身房等，需要一定陳列空間，越來越多業者走向二樓以上店面，或是地下室。

北投租金行情較親民，因此上千坪的使用空間雖然月租高達百萬，但換算單坪月租金不到900元，且大店面兼具店面經營和廣告宣傳效益。

台灣房屋台北中山加盟店店長李麗玲表示，松江路兩百坪大店面則位在松江南京商圈，周邊金融機構密集，又是雙捷運交會點，商辦林立，不管是銀行或是零售消費型態店面，都具有人流優勢，得以支撐高總價租金。

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，2025年台北市店面月租金前五名，有四筆的店面坪數都破兩百坪，第一名還是破千坪的店面。

月租金次高的是中正區八德路一段樓店，月租金88.9萬元，該樓店鄰近華山文創園區與光華商圈，由家電品牌經營概念體驗館。

第三名為西門町商圈的透天店面產品，月租85萬元，目前是連鎖薯條專賣店；至於士林德行西路的兩百坪店面，則由代銷租用成立接待中心。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2025年高租金店面，西門町僅有1筆，仍無東區蹤影，主要因為商圈人潮轉移，許多業種展店策略也有轉變。

有別於過去國際品牌重金在精華區開店的模式，近年因為電商崛起，有實力的大品牌展店模式也有轉變，捨棄一樓大店面，轉向整棟型態的透天店面，或縮小實體店面規格，亦有不少從街邊店走進百貨櫃位。

對於需求大空間、實體互動、或具有品牌展示功能的體驗型服務產業，則走向非傳統商圈，但仍有捷運站交通優勢，或是客層精準度高的區域。

例如國際家電品牌選擇科技與文創商圈匯集的光華商圈；而建案接待中心需近基地宣傳，且需要樣品屋展示空間，更有資本重金租下大店面。

張旭嵐指出，至於精華商圈的大店面，也彈性因應市場變化，例如透過分割店面降低租金門檻，或接受特賣會短租合約，提高出租效率，因此精華區店面的月租金降低，但單坪租金表現仍然有一定水準。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

