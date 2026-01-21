快訊

沒有百萬年薪難買房 專家：房市困境並非靠政策化解 薪資成長才是關鍵

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／中信房屋
房價居高不下，購屋門檻持續攀升，一般收入族群想圓買房夢愈發不易。根據財團法人金融聯合徵信中心統計，2025年前三季全台年收入超過100萬元的房貸申請件數達46,641件，占整體申貸總量113,142件的41.2%，不僅刷新歷史新高，也較2016年同期的31.0%大幅增加10.2個百分點，市場買盤結構正明顯向高收入族群傾斜。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，在房價持續走高、銀行審核趨嚴的雙重壓力下，高收入族群已逐漸成為房貸市場的申貸主力。

莊思敏指出，「百萬年薪」高收入房貸族占比持續攀升，主要可歸因於兩大關鍵因素。首先，台灣房價已處於歷史高位，購屋總價動輒千萬元以上，若購屋族缺乏一定收入基礎，確實很難負擔得起。另一方面，在限貸令與信用管制持續發酵下，銀行為控管風險，普遍優先核貸給信用紀錄良好、收入穩定的優質客戶，同時對「收支比」的審核標準也變得更加嚴格，這也在無形中拉高了購屋族的進場門檻。

莊思敏表示，對於有預算考量的小資族、首購族來說，購屋時應秉持「先求有、再求好」的原則，可先將目光轉向相對外圍的蛋白區或蛋殼區，用通勤時間換取可合理負擔的房價與居住空間，待日後收入成長或家庭成員增加後，再視情況進行換屋規劃。

她表示，小資族務必審慎控管整體現金流配置，若房貸支出占比過高，未來可能面臨的財務風險也將隨之提升；尤其若是使用「寬限期」的申貸者，更應提前規劃寬限期結束後房貸支出驟增的還款壓力，避免發生資金周轉問題。

莊思敏指出，雖然政府推出了新青安政策來協助首購族減輕購屋負擔，但在房價高漲、銀行核貸保守的環境下，收入有限的小資族就算省吃儉用、勉強湊足自備款，每月的房貸支出仍是一筆相當沉重的負擔。

她強調，當前的房市困境並非僅靠信用管制或貸款補貼政策就能化解，未來如何平衡產業發展，提升非科技業的民眾收入與實質購買力，讓薪資成長速度能夠與房價水準接軌，才是政府在推動居住正義時，必須去正視的重要課題。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
