兩大房市「冷產品」曝 這項去年僅成交一件

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影

宏大國際資產統計公開資訊觀測站指出，去年商用不動產交易雖衰退，但工業不動產交易金額連續二年突破900億元，仍維持不錯的成績。不過，有兩項產品則明顯已脫離市場主流。

一是零售店面市場，去年總交易金額僅約40億，還沒有工業地產總額的5%。

宏大國際資產總經理陳益盛表示，目前仍有意願進入零售市場的企業，大多早年已持有多處土地、商場或店面，或是長期以承租方式來經營，或設櫃在百貨商場的業者，上市公司全年交易不到10件。

去年最具代表性交易案是富邦人壽以28億買下台北市「星據點KTV」，是兼具都更價值的投資案。陳益盛表示，未來零售店面產品，仍會是以具有自用效益的買家為主，十年前遍地開花的純投資店面榮景，不復可見。

另一是旅館交易，交易更是清淡，去年唯一交易案是興富發子公司以14.5億元買下高雄「麗尊酒店」。

陳益盛表示，國旅市場不好已是眾所皆知，有意經營旅館或飯店的業者，目前多以長期承租為主，而增加據點的擴充方式，除非地點非常漂亮、值得長期經營，才會以購買方式取得，否則仍以「承接經營不善業者」為優先。

陳益盛表示，目前新的、有特色的飯店仍能吸引消費者，市場空缺仍在，因此新舊飯店的洗牌會持續進行，只是未必透過買賣來進行，反而是購買旅館的買家，往往是著眼其具有都更重建效益的土地，而非旅館建築物本身。

近六年商用不動產統計 資料來源／宏大國際資產
