興隆社宅 E 區申租開跑 歡迎踴躍提出申請

台北市政府都市發展局表示，興隆社會住宅E區該社區位於台北市文山區興隆路四段42巷11、13及15號，周遭生活機能優質 、舒適，休閒活動空間充裕，規劃從21日上午9時至2月3日下午5時止開放受理民眾社宅申請。

都市發展局指出，本次興隆社宅E區共計247戶，一房型180戶，二房型51戶，三房型16戶，提供本市市民、在地區里戶（含就學就業）、未設籍本市於本市就學就業戶、原住民族戶、安康平宅安置戶、低收入戶、其他特殊情形身分戶；若以特殊情形身分戶申請者，將採評點制，並由社會局依評定分數排定配租順序。

為優化社宅申請作業，積極回應民眾對社會住宅單一申請窗口的熱切需求，都發局與臺北市住宅及都市更新中心共同建置「臺北市社宅統一登記平台」，已正式上線服務更多民眾，本次申請採多元管道方式受理，除歡迎上統一登記平台網路申請，亦仍可以臨櫃、郵寄申請，有意申請的民眾須填寫申請書並備妥相關文件，於受理申請時間截止前至「臺北市社宅統一登記平台」線上完成登記並申請，亦可採親送或掛號郵寄至臺北市住宅及都市更新中心辦公室，如欲索取申請書，可至安心樂租網或臺北市住宅及都市更新中心官網下載，也可親至臺北市住宅及都市更新中心（臺北市信義區福德街84巷50號1樓）服務櫃檯索取。

都發局提醒，「臺北市社宅統一登記平台」可提供民眾隨時隨地預先線上登記，申請超便利，日後社宅招租時會主動通知，只要再登入平台，按下「我要申請社宅」，即完成申請作業，能更輕鬆簡單申請本府管理的社宅，網路申請提供線上24小時受理，可以多加利用。

只要簡單四步驟「登入、資料填寫、授權、確認」，一次登記立即成為社宅準申請人；成為準申請人後，平台會自動發送電子郵件通知，只需再登入平台，按下「我要申請社宅」，即完成正式申請。都發局表示，本次申請由「臺北市住宅及都市更新中心」辦理，倘有申請承租相關疑問，可電洽諮詢專線