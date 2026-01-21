2025年各種奇葩打工 代寫悔過書、聽警報聲、陪做胃鏡

「小雞上工」根據年度站內數據統計出去年的奇葩打工任務，「代寫悔過書」、「聽警報聲」、「陪做胃鏡」都上榜，反映情緒陪伴與生活支援成新型兼職。

除了傳統兼職，小雞上工站內工作型態持續出現多元變化，在廣受用戶歡迎的「即時任務」中，出現不少具高度話題性的需求。小雞上工盤點2025年度奇葩打工清單，包括「代寫宿舍內僅穿內褲悔過書」、「陪同做胃鏡」、「給外貌上的建議／打分」，其中「一起聽警報聲找出位置」的任務酬勞高達1,000元，成為平台上相對特殊的兼職選項之一。

從任務內容亦可觀察到，使用者對於情緒陪伴、形象認同與日常生活支援的需求日益多元，且願意透過付費方式尋求協助，並逐漸反映在即時任務的需求變化上。例如協助幫女友唱生日歌，也成為熱門即時打工任務。

另外，根據年度站內數據發布2025年度金啾獎得獎名單，其中「年度熱門企業」分成六大類，包含連續三屆上榜的麥當勞，另外還有近期社群人氣爆火超市LOPIA、丹丹漢堡與台灣壽司郎等連鎖品牌，顯示該企業職缺長期受到求職者高度關注度。

2025年度熱門企業中的「連鎖速食類」，由麥當勞拔得頭籌其次是台灣壽司郎排名第二，丹丹漢保第三、漢堡王排名第四、旗下有肯德雞及必勝客的富利餐飲排名第五。至於「零售生活類」則由太魯閣實業奪冠，萊爾富第二、統一超商排名第三，近期大量開店的寶雅集團也上榜，排名第六。

另外，「年度人氣雇主獎」針對各縣市「應徵」與「詢問」熱度評選出各10家，提供在地打工族求職參考；而由求職者提名的「年度幸福企業」，則反映出打工族在選擇職缺時，除了薪資條件外，也愈加重視工作氛圍與福利內容。