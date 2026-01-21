歐特明2026東京車用電子展秀視覺 AI 助力 ADAS

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
歐特明於2026東京車用電子展 秀視覺AI助力ADAS 與自動駕駛並強化乘客安全。業者/提供
歐特明於2026東京車用電子展 秀視覺AI助力ADAS 與自動駕駛並強化乘客安全。業者/提供

歐特明（2256）於 2026 年東京車用電子展（Automotive World Tokyo 2026） 展示以視覺 AI 技術為核心的車用解決方案，全面涵蓋先進駕駛輔助系統（ADAS）與自動駕駛應用，帶來更高階的智慧感知能力。

歐特明本次展出 1–8MP 車規級 GMSL2 相機模組系列，可同時滿足商用車、乘用車、無人載具與機器人等影像應用需求；在系統層面，封閉場域的部分，歐特明亦展示先進Level 4視覺 AI技術，透過非語意與語意 VSLAM 技術融合，支援室內、室外等多樣化停車場環境並實現記憶建圖、定位以及車輛召喚功能。並特別展出榮獲 CES 創新獎的 SafeZone 公車車門防夾視覺 AI 感測系統，象徵歐特明將視覺 AI 技術從車輛安全進一步延伸至乘客的日常生活場景，全面強化乘客安全性。

SafeZone 公車車門防夾視覺 AI 感測系統為全球首款專為提升公車車門安全所設計的解決方案，透過 AI 影像辨識技術，可精準辨識乘客行為，即使在人潮擁擠、乘客撐傘或僅露出部分肢體的情況下，仍能正確偵測，有效降低夾傷風險。目前該系統已獲台灣公車業者採用並正式上路。

在其他系統產品方面，oToGuard 2.0 為全球首款可由單一系統完整支援 Level 0 至 Level 2+ ADAS 的智慧駕駛解決方案，除涵蓋多項 ADAS 功能外，亦符合 UN R130、R151、R158、R159、R79（CSF、ACSF-B1、ESF、ACSF-C） 等多項國際法規標準，為商用車隊、大型商用車與電動巴士提供全面的安全與智慧駕駛能力。

機器人與無人載具應用，oToSLAM透過視覺 AI 技術、四顆環景相機模組與單一 ECU，即可實現高精度定位與 3D 環境感知，有效加速特殊應用領域的自動駕駛落地。

特別的是，在乘用車領域，oToParking 除了整合已量產的自動停車輔助（APA）功能外，亦已完成無人代客泊車（AVP）功能的開發並導入產品中，實現低速封閉場景下的 Level 4 自動駕駛。

隨著自動駕駛趨勢持續發展，面對乘用車、商用車、無人載具與機器人日益提升的視覺感知需求，歐特明提供完整且可量產的視覺 AI 解決方案。所有新品與多項視覺 AI 技術，都於 Automotive World Tokyo 2026，展位 W5-41 正式亮相。

AI 自動駕駛 乘客

