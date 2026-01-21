自行車市場谷底已過 法人看好美利達等營運後市

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

國內自行車市場隨電動自行車的出貨相對較佳，加上台美關稅談判已有結果，自行車庫存調整也已完成中，市場看好整體自行車業的谷底已過，分析師看好美利達（9914）等營運後市。

法人機構表示，台灣2025年的自行車出口雖仍下滑，但電動自每行車的出貨相對較佳，自行車產業先前因產業調整及台美關稅等負面影響而表現偏弱，但台美關稅談判已大致底定，台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。

以自行車產業來看，台灣自行車業者銷美的產品大多在台灣組裝生產，隨出口美國關稅降至15%、且不疊加MFN，稅率將與日本、韓國相同，有利於台灣業者產品的競爭力，加上庫存調整也已完成，預期2026年僅中國市場因需求不佳與基期因素而偏弱，整體自行車業的谷底已過。

其中，美利達在2025年時，轉投資的SBC營運已有明顯改善，去年前三季認列SBC的獲利為4.98億元，相較前一年同期已順利由虧轉盈，且SBC的庫存及通路運營已回到正常健康的水準，預期未來不會再發生像2024年第4季一次性高額減損認列的情況，整體來看，SBC已經完全走出疫情期間快速擴大造成的營運壓力，可使美利達的獲利回到正常的水準，有利今年營運表現。

