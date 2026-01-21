長榮集團創辦人辭世十周年 張榮發特展七亮點聚光

長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世十周年，張榮發基金會昨（20）日特別舉辦「所信所行．善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」，揭露許多他美好卻不為人知的面貌，現場湧現參觀人潮，熱鬧又溫馨。

昨日登場的特展中，有部分張榮發生前的事蹟與溫暖的剪影都是首度曝光。其中，張榮發生前愛吃冰淇淋，還曾考慮買下巴黎甜點名店Berthillon（貝蒂雍），凸顯他赤子一般可愛的個性；生前與家人相處照片與手稿也首度曝光；一生行善的道德足跡，包括監獄收容同學手作船舶禮物；讓民眾更貼近航運經營之神真實而溫柔敦厚的一面。

特展分四大展區展出張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，共展出逾300件文物，其中共有七大亮點，共同見證一代航運巨擘波瀾壯闊的一生。

其中包括張榮發生前等比例製作的蠟像、中日文親筆手稿、平面與實體文物等，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他生前最掛心的公益事業成果，展覽以多元展示手法呈現張榮發豐沛的人生故事與行善事蹟。

本次展出至少有七大看點，包括一、首度對外公開張榮發生前委由知名蠟像大師林健成精心製作的等比例蠟像，還原呈現張榮發獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采，栩栩如生。

其次，首度曝光張榮發生活照、中日文手稿及其親自設計致贈員工的禮品。

第三，展場還原張榮發最愛的法國巴黎聖母院附近Berthillon冰淇淋店，並且推出冰淇淋日，提供限量的台大農場冰淇淋。

第四，感恩棉花的故事，2014年基金會訪視一位北京清華大學助學生家庭，該位同學家境清寒，其父母為感謝張榮發，只能送他們家裡種的棉花。這份禮物輕如鴻毛，但心意卻重如泰山，張榮發指示基金會要珍藏，所以一直收藏到現在。

第五，張榮發生前指示長榮交響樂團至全台九大監獄舉辦音樂會，其中彰化監獄收容同學以回收竹蓆、木料製作鄭和寶船表達感謝。

第六，指揮家互動區、和張榮發合照拍貼機、並可抽長榮航空（2618）全球不限航點商務艙、豪華經濟艙及經濟艙機票。

第七，全新亮相長榮海運（2603）最新E型雙燃料貨櫃船及長榮航空787-9和Hello Kitty彩繪機「閨密機」大型模型。

此外，張榮發基金會也將於1月28日舉辦張榮發創辦人紀念音樂會，希望大家能透過音樂來了解與追憶這位海洋之子，由長榮交響樂團攜手視障聲樂家朱萬花、原民男高音林健吉，演繹張榮發生前最喜愛的中外民謠與古典樂，包含《望春風》、《雨夜花》、《快樂的出帆》、《淚光閃閃》開放索票首日隨即秒殺。