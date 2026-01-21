裕隆城年營收挑戰60億 將拓展跨域客群 吸引國外旅客

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
新北最大商城裕隆城2026年挑戰全年營收60億元。裕隆／提供
裕隆集團跨足百貨商場有成，去年裕隆城全年營收突破57億元，今年裕隆城更將挑戰60億元大關，搶國際客層，更是集團事業多角化經營的重要基地。裕隆城已成為新北最大百貨，商場獲利優於預期，成為裕隆集團的穩定現金流。

裕隆集團旗下裕隆城2025年全年營收突破57億元，來客數突破千萬人次，穩居新型態區域型商城領導地位，展現以生活體驗驅動消費的經營成果。裕隆城2024年是第一個完整的營業年度，營業額55億元，逐年成長，去年來到57億元，今年並有機會突破60億元。

裕隆集團表示，裕隆城看好特色型商城成為新北觀光亮點，將堅持「以人為核心、以體驗為本」的經營策略，串聯誠品生活、威秀影城以亞洲最大誠品書店、多元餐飲、休閒娛樂影視與家庭友善空間，拓展跨域客群並吸引國外旅客，目標挑戰全年營收突破60億元。

裕隆（2201）高階主管私下透露，在裕隆城正式開幕之前，並未預期營業額有這麼好的表現，但裕隆城引進最大的城品書店、餐飲多樣化，成功成為新北重要的生活空間，甚至吸引台北的消費者，營收表現相當亮眼，這也使得裕隆對於未來資產活化與投入相關領域更具信心。

裕隆集團指出，面對產業挑戰，裕隆在汽車事業方面公司致力於拓展新能源車事業，與策略夥伴爭取電動車外銷代工訂單，今年就可供車給日本三菱汽車出口到澳洲及紐西蘭市場，裕隆城則是集團資產活化後開發的新北最大商城，裕隆城以親子客層為核心，透過完善餐飲與零售規劃，持續深耕在地生活圈，成功吸引全齡客群穩定回流。

裕隆集團表示，迎接農曆春節假期，裕隆城於1月23日至3月2日打造「金馬迎財」滿滿年味系列活動，結合迎春優惠、年味市集，為馬年走春的好去處。

