裕隆集團移動服務 兩招深化布局

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

不只是裕隆城商城經營成功，裕隆集團將2026年以務實穩健經營策略推動「品牌重塑」與「數位轉型」，深化「車輛製造到移動服務生活」產業價值鏈的創新與整合，並將透過數位商業模式與AI應用創新整合，擴大移動服務事業布局。

看好今年汽車市場將較去年樂觀，裕隆集團包括中華車（2204）的多品牌銷售，裕日車的品牌重塑、裕隆城稼動率提高，此外移動服務更將是裕隆集團今年的重要發展目標。

裕隆透過數位商業模式與AI應用創新整合，擴大移動服務事業布局，透過LINE GO數位生活圈整合、格上租車及中古車事業，建立一站式數位移動平台，將AI應用於移動服務體驗，整合用車數據、交通資訊與使用者行為，為顧客提供即時且個人化的智慧移動建議，打造移動智慧出行生態系，將車輛製造持續轉型「汽車移動服務產業價值鏈」。

裕隆集團 數位 AI

延伸閱讀

信保基金融資金額 創高

詹文男 X 莊富鈞 打造下一世代照護新典範

讓老師傅傳承經驗 延後退休要備方案

趨勢觀察／企業數位轉型 善用AI提升競爭力

相關新聞

長榮集團創辦人辭世十周年 張榮發特展七亮點聚光

長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世十周年，張榮發基金會昨（20）日特別舉辦「所信所行．善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁辭世...

裕隆城年營收挑戰60億 將拓展跨域客群 吸引國外旅客

裕隆集團跨足百貨商場有成，去年裕隆城全年營收突破57億元，今年裕隆城更將挑戰60億元大關，搶國際客層，更是集團事業多角化...

裕隆集團移動服務 兩招深化布局

不只是裕隆城商城經營成功，裕隆集團將2026年以務實穩健經營策略推動「品牌重塑」與「數位轉型」，深化「車輛製造到移動服務...

宏匯新北開發案 暑假動工

宏匯集團在新莊的投資布局再前進一步。新北市府將於1月26日與宏匯集團簽署「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建營運及移...

電信三雄5G用戶 躍增

歷經六年，台灣將在2026年底迎來5G、4G的黃金交叉，電信三雄中華電信（2412）、台灣大、遠傳5G用戶2026年底可...

生策會改選 金融大咖出線

生策會昨（20）日舉行第18屆理監事選舉，超過300多位會員票選出35位理事、11位監事。今年當選理事名單中仍以科技界代...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。