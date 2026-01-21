裕隆集團移動服務 兩招深化布局

不只是裕隆城商城經營成功，裕隆集團將2026年以務實穩健經營策略推動「品牌重塑」與「數位轉型」，深化「車輛製造到移動服務生活」產業價值鏈的創新與整合，並將透過數位商業模式與AI應用創新整合，擴大移動服務事業布局。

看好今年汽車市場將較去年樂觀，裕隆集團包括中華車（2204）的多品牌銷售，裕日車的品牌重塑、裕隆城稼動率提高，此外移動服務更將是裕隆集團今年的重要發展目標。

裕隆透過數位商業模式與AI應用創新整合，擴大移動服務事業布局，透過LINE GO數位生活圈整合、格上租車及中古車事業，建立一站式數位移動平台，將AI應用於移動服務體驗，整合用車數據、交通資訊與使用者行為，為顧客提供即時且個人化的智慧移動建議，打造移動智慧出行生態系，將車輛製造持續轉型「汽車移動服務產業價值鏈」。