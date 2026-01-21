宏匯新北開發案 暑假動工

宏匯集團在新莊的投資布局再前進一步。新北市府將於1月26日與宏匯集團簽署「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建營運及移轉案」，整體投資金額約86億元，由宏匯集團取得開發與營運權，預計今年暑假動工，2028年啟用。

根據規劃，該案將興建轉運站及停車設施，包含17個大客車月台與候車空間，並提供超過2,400格汽、機車停車位。未來將結合商辦、商場與酒店式公寓，形成複合型交通樞紐，是新北市近年規模較大的公共建設投資案之一。

宏匯集團表示，此案為新北市近期重要開發案之一，亦被視為推動新莊副都心整體升級的關鍵。基地位於捷運環狀線與機場捷運交會區，距宏匯廣場約三分鐘車程。隨轉運量能建立，未來可望成為新莊地區主要流量入口，透過機捷轉乘，導入外縣市旅客與國際觀光客，突破「新三蘆五泰」傳統區域界線，帶動商圈朝觀光與生活機能並重的多元型態發展。

在空間配置上，園區規劃引進商務旅館及辦公空間，與宏匯廣場本館作客群區隔，主攻商務往來與短期住宿需求。宏匯集團將依區域特性調整業態分布，形成結合商務、觀光與交通機能的開發節點，為新莊副都心後續成長提供支撐。