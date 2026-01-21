宏匯新北開發案 暑假動工

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

宏匯集團在新莊的投資布局再前進一步。新北市府將於1月26日與宏匯集團簽署「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建營運及移轉案」，整體投資金額約86億元，由宏匯集團取得開發與營運權，預計今年暑假動工，2028年啟用。

根據規劃，該案將興建轉運站及停車設施，包含17個大客車月台與候車空間，並提供超過2,400格汽、機車停車位。未來將結合商辦、商場與酒店式公寓，形成複合型交通樞紐，是新北市近年規模較大的公共建設投資案之一。

宏匯集團表示，此案為新北市近期重要開發案之一，亦被視為推動新莊副都心整體升級的關鍵。基地位於捷運環狀線與機場捷運交會區，距宏匯廣場約三分鐘車程。隨轉運量能建立，未來可望成為新莊地區主要流量入口，透過機捷轉乘，導入外縣市旅客與國際觀光客，突破「新三蘆五泰」傳統區域界線，帶動商圈朝觀光與生活機能並重的多元型態發展。

在空間配置上，園區規劃引進商務旅館及辦公空間，與宏匯廣場本館作客群區隔，主攻商務往來與短期住宿需求。宏匯集團將依區域特性調整業態分布，形成結合商務、觀光與交通機能的開發節點，為新莊副都心後續成長提供支撐。

機場捷運 觀光

延伸閱讀

新北三重警涉洩密 幫詐騙集團查通緝資料遭收押

面對低溫挑戰 新北：啟動防寒關懷機制

侯友宜：財劃法修法新北統籌款增多 全力支援偏鄉

愛蹭天龍國？新北人對外自稱「台北人」 網點關鍵：過去習慣難改

相關新聞

長榮集團創辦人辭世十周年 張榮發特展七亮點聚光

長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世十周年，張榮發基金會昨（20）日特別舉辦「所信所行．善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁辭世...

裕隆城年營收挑戰60億 將拓展跨域客群 吸引國外旅客

裕隆集團跨足百貨商場有成，去年裕隆城全年營收突破57億元，今年裕隆城更將挑戰60億元大關，搶國際客層，更是集團事業多角化...

裕隆集團移動服務 兩招深化布局

不只是裕隆城商城經營成功，裕隆集團將2026年以務實穩健經營策略推動「品牌重塑」與「數位轉型」，深化「車輛製造到移動服務...

宏匯新北開發案 暑假動工

宏匯集團在新莊的投資布局再前進一步。新北市府將於1月26日與宏匯集團簽署「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建營運及移...

電信三雄5G用戶 躍增

歷經六年，台灣將在2026年底迎來5G、4G的黃金交叉，電信三雄中華電信（2412）、台灣大、遠傳5G用戶2026年底可...

生策會改選 金融大咖出線

生策會昨（20）日舉行第18屆理監事選舉，超過300多位會員票選出35位理事、11位監事。今年當選理事名單中仍以科技界代...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。