生策會提供投資平台 助力生技業

生策會成立於1996年，至今正滿30年，早期參與的會員原本以生技製藥產業為主，到了今年第八屆當選的理監事名單中，僅剩兩位來自生技產業界。

生策中心經營長吳明發表示，生策會經常思考整個產業目前缺什麼角色，再去添補新的角色，生策會不排除未來將提供更多金融投資的平台功能。

吳明發表示，目前生技產業本身已經有非常多的公協會，大家都有各自發聲的管道，生策會期許做更多跨領域、跨角色的整合。生策會近年來也特別重視學術界的參與，包括大學校長、醫學院院長，而不只是醫院院長。台灣每年科技基本預算約1,600億元，年年編列這麼多錢，最重要的是如何讓這些資源真正落地，產生實質效益。如何把基礎研究、創新成果導向產業應用，這正是生策會希望扮演的角色之一。

生策會本屆選舉產生新的理監事，最大特色是繼科技業者之外，金融業大老闆也紛紛加入生策會成為理事。吳明發表示，生策會姐妹單位生策中心本身也催生了永明生技投資公司，現在隨著金融界的大老闆加入生策會，未來在投資與金融規劃上，確實有可能會激盪出更多新的想法。

他表示，近幾年國內資本市場資金多數集中在半導體及AI相關領域，但賴清德總統自去年520就職周年之後，比較明確暢談生技政策發展，這是一個正向的訊號，後續應該會慢慢看到效果。