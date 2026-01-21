生策會改選 金融大咖出線

生策會昨（20）日舉行第18屆理監事選舉，超過300多位會員票選出35位理事、11位監事。今年當選理事名單中仍以科技界代表人數最多、共計14人；特別的是，新一屆當選理事的金融界代表則由一人增到五人。

生策會昨日選舉中，理監事名單中包括產、學、研、醫各領域也全數到位，至於生策會會長、副會長推選預計要到3月3日揭曉。

本屆當選生策會理事的科技界代表，包括廣達（2382）董事長林百里、緯創（3231）董事長林憲銘、華碩（2357）董長施崇棠、可成（2474）董事長洪水樹、崇越（5434）創辦人郭智暉、佳世達（2352）董事長陳其宏、宏碁（2353）董事長陳俊聖、仁寶（2324）董事長陳瑞聰、友達（2409）董事長彭双浪、和碩（4938）董事長童子賢、英業達（2356）董事長葉力誠、技嘉（2376）董事長葉培城、瑞昱（2379）榮譽董事長葉博任、 台達電（2308）董事長鄭平等14位企業負責人都成為新一屆理事。

金融界代表中，除了台新新光金控董事長吳東亮為續任理事之外，包括國泰金融（2882）董事長蔡宏圖、富邦金控（2881）董事長蔡明興、凱基金控副董沈榮津都由上一屆的顧問轉為本屆正式理事，另外玉山金（2884）董事長黃男州為候補理事。南山人壽董事長尹崇堯則為生策會理事新成員。

生策中心經營長吳明發表示，本屆新任理事來自科技界的代表人數最多，這是合理的。現階段生技發展的關鍵，在於科技、醫療、醫院之間的交會與碰撞，才能催生新的應用與模式，當科技與醫療結合，再加上資本力量，產業發展速度自然會加快。

針對金融界的加入，吳明發也相當樂觀指出，台灣生技產業歷經20多年發展，已從早期探索階段進入「加速發展、資本化」的階段。20年前大家就在談保險業、銀行業如何投資生技，但當時條件未成熟，如今產業成果逐漸浮現，金融界願意親自進場，而且多是董事長本人參與，決策效率與落實程度自然不同。

生策會表示，內政部規定生策會理、監事人選最多僅能達到35席及11席，針對未能入選，但擁有成功經驗的代表，生策會將成立數個不同屬性的委會會，邀請這些重量級的代表加入，共同為台灣生技產業打拚。