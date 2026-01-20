三圓再發財務公告：本周到期應付票據557萬 整體資金無缺口

三圓（4416）近期因與新巨蛋社區管理委員會發生損害賠償爭議，遭銀行申請假扣押，導致子公司與關係人出現跳票風波，一度引爆財務危機。三圓建設近日連續發出多筆公告，20日晚間再度公告，本周到期票據、應償還借款及利息等相關資訊。

三圓表示，依2026年01月15日證櫃監字第1140203169號函規定辦理說明，本周到期應付票據為557萬5,387元，本周應償還借款及利息為0元，本周應付薪資為0元。

至於銀行可使用融資情形，三圓表示，已取得125億6,760萬元，已使用124億8,540萬元，未使用8,220萬元，1月份期初餘額為約1,259.4萬元，預估未來3個月現金流入6.37億元，預估未來3個月現金流出約6.16億元，其中包含法院假扣押7,500萬元，預估期末餘額3,332萬9,178元。

三圓表示，依目前評估，整體資金並無缺口，亦無需採取額外因應措施，相關資訊已依規定對外公告，對股東權益或證券價格並無其他應敘明之重大影響事項。