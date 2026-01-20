智慧經營／旺宏電子董事長吳敏求 產業智慧製造 關鍵推手

旺宏（2337）董事長吳敏求透露，37年前創立旺宏電子的初心是想做SoC、做邏輯產品。因此，他自美國矽谷號召40多位不同專長背景資深工程師返台，當時為協助工程師們舉家回台落腳，旺宏還特別由一個部門的人員，協助大家將美國的家具搬運回來。

帶回技術 開枝散葉

吳敏求說，當年旺宏帶回美國新的技術，後來在面臨營運虧損的挑戰時，趁勢轉型成為專注於記憶體的公司，人才也因此開枝散葉到產業界，這也是如今台灣很多邏輯公司的資深高階主管，大多是來自旺宏的原因。

2025年是吳敏求獲獎連連的一年，除了獲「2025第18屆台灣企業永續獎—企業永續傑出人物」肯定，表彰他長年將統計學、大數據與AI導入半導體生產，推動智慧製造與節能減碳；同時，他在科技人才培育、員工照顧與公司治理等面向持續投入，成為產業推動永續的代表人物。

他也獲得第19屆潘文淵獎，肯定他在企業管理、創新經營的成就，及對人才培育的努力。潘文淵獎是科技界的矚目焦點，也是台灣科技界的最高榮譽之一，素有「台灣科技界諾貝爾獎」之稱。歷屆的獲獎人都是在其領域上有巨大貢獻和影響力，對於產業發展具有深遠意義的領導菁英。

吳敏求所帶領的旺宏電子是台灣最早推動自有品牌「產品」及「技術」的記憶體廠商，也是台灣少數具有IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的IC整合元件製造公司，同時吳敏求還積極投入公益事業，為社會帶來正面的力量，對人才培育與社會回饋均有長期投入，對於推動科技發展成果斐然，堪稱產業界典範。

投入公益 回饋社會

吳敏求自言，因為家貧，在成長過程缺乏奧援的情況下，養成自已找到解決方案的性格。在經營企業上，他堅持發展自主技術，面對當時日本半導體產業的嚴峻挑戰，旺宏首創將統計學結合半導體產業，開發出sNOVA系統，成為全球第一家採用全面電腦化生產的晶圓廠。

這項突破不僅推動台灣半導體產業走向智慧製造，也大幅提升半導體製造及產品的品質，成為鞏固現今台灣作為全球電子產業重要樞紐地位的重要關鍵。

深具企業經營遠見的吳敏求，更投入公益與社會回饋的實際行動，成為企業界的典範。他長期推動知識傳承與人才培育，並成立「旺宏教育基金會」，推動「旺宏金矽獎」與「旺宏科學獎」等重要獎項，也捐助大學設立「旺宏館」，並創設全台第一個跨領域的智慧運算學院，開啟台灣AI 創新與跨域人才培育之先河。

吳敏求更積極推動台灣第三類股上市，成功吸引大量海外資金投注國內高科技產業，促進台灣高科技產業的蓬勃發展，從營造幸福企業環境、為台灣培育科技人才，到提升台灣國際競爭力，對台灣社會作出具體貢獻。