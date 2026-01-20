市場觀察室／中醫診所 進行寧靜革命

經濟日報／ 林文寶（國立高雄師範大學事業經營系教授）

你有沒有發現，住家附近的中醫診所愈開愈多了？沒錯，根據統計，到2023年底，全台灣的中醫診所已經有4,150家，比五年前多了兩百多家。從2003年到現在，更是成長了快一半。不過，診所變多，看中醫的人卻沒有跟著變多。這幾年，大家看中醫的比率反而從30%降到27%。

這就像一塊蛋糕，想分蛋糕的人卻愈來愈多，每個人能分到的自然就變少了。尤其在一些大城市，一條街上開了好幾家中醫診所，競爭超級激烈。所以說，台灣的中醫診所市場，在某些地方確實已經有點「塞車」了，新開的診所想要站穩腳步，挑戰真的不小。

顯然，中醫診所並不好經營，理由如下：

首先，健保點值縮水，做愈多虧愈多。健保雖然方便，但給中醫的錢卻常常不夠用。因為看的人多，健保點值被稀釋，有時候看一個病人，健保給的錢連成本都不到。為了生存，很多診所只好開始推一些需要自費的項目，甚至有些乾脆不看健保了。

其次，什麼都漲，就是利潤不漲。藥材、房租、人事費用樣樣都在漲，加上診所林立，削價競爭，打折促銷樣樣來，利潤就更薄了。

第三，好醫師難請，也難留。雖然每年都有新的中醫師畢業，但有些地區還是找不到人。而且，年輕醫師自己開業要面對激烈的競爭，壓力山大，有些人做一做就跑去其他行業了。加上診所工時長、收入不穩定，也讓一些醫師不想待在第一線，造成人才不斷流失。

面對這麼多挑戰，中醫診所也開始尋找新的出路，讓自己變得更不一樣：

一、手機就能掛號，還能視訊看診

中醫診所跟上時代，推出線上預約系統，用手機就能輕鬆掛號。疫情之後，視訊看診也變得很普遍，讓你在家就能看醫生，省去舟車勞頓。

二、打團體戰，開起連鎖店

單打獨鬥太辛苦，不如組隊打團體戰。出現了像馬光中醫、風澤中醫這樣的連鎖品牌，透過統一管理和行銷，把品牌做大，服務也更標準化。

三、不只治病，更要「治未病」

與其等生病了才來，不如平時就做好保養。很多診所開始推廣「三伏貼」、「三九貼」這類預防保健的自費療程，幫你調整體質、提升免疫力。針對失眠、壓力大等現代文明病，也提供客製化的調理方案。

四、中西醫聯手，服務更全面

中醫開始跟西醫、物理治療師、營養師合作，提供「一條龍」的整合服務。有些診所甚至把版圖擴展到海外，開創新市場。

五、AI來幫忙，看診更精準

你沒看錯，中醫也開始用AI了。透過AI輔助診斷、分析病歷數據，可以幫助醫生找到更有效的治療方法。有些診所還引進了經絡檢測儀等設備，讓你看得到自己的身體狀況，使診斷更有科學根據。

總結來說，中醫診所雖然面臨市場飽和、健保給付不足的壓力，但它們正努力透過數位化、連鎖化、發展自費項目和結合科技等方式，進行一場「寧靜的革命」。

未來，只要能解決制度和人才的問題，並持續創新，中醫診所將能提供更棒、更貼心的健康服務。

