古書今贏／掌握管理要領 績效加乘

企業在不同發展階段，都會面臨是否導入管理系統的抉擇，有人期待制度提升效能，但也有人隨波逐流，更有人擔心流於形式，成為營運負擔，不想事倍功半，先看晏子怎麼說。

《晏子春秋．內篇問上第三》中，齊景公有次問晏子，想要「謀必得，事必成」能辦到嗎？晏子回答「謀度於義者必得，事因於民者必成」。

換言之，要得到預期績效，規劃必須符合邏輯法理，想要事事成功，要以整體利益為前提，掌握了這兩個關鍵，就能事半功倍。

儘管組織規模產業性質不盡相同，管理系統運作核心，脫離不了：人員、產品服務、資源、流程活動；了解當前處境、組織環節、內外部利益關係者，掌握六大要領，就能發揮加乘績效：

一、企圖旺盛擇人派任

經營者身處產業處境環節，面對營運瓶頸和亟待解決的問題，改善動機強烈，設定目標擇人派任，以具備統合協調能力和熱誠服務特質為前提，如有欠缺，必要時可借助外部專業團體，協助引領成員，降低負荷和失敗率。

二、交互關係風險考量

作業流程設計兼顧垂直水平整合，提升傳達順暢性。無法預料乃情理之內，偶爾出錯在所難免，一旦失效皆為風險，可在關鍵點結合偵測、警示裝置，輔助人員輕鬆和快速發現失誤，即時阻截和消弭問題。

三、程序建立兼顧彈性

將目的，執行權責和步驟、管制和配套措施界定串連，相關人員參與討論，可防止錯漏斷點；採取文字、影像、圖片，編寫著重簡淺明確，適時調整保持彈性，不讓好制度變成白努力。

四、表單設計評估分析

各類紀錄依附程序產生，可結合資訊管理系統，執行資訊數據蒐集，作為佐證、查驗、判斷、改善依據。登錄的內容、撰寫方式、實施頻率、審核權限簡要、清楚，以免造成人員負荷或變成無用的資訊。

五、逐步推展過程關注

第一階段執行人力、資源盤整，了解實力補強不足；第二階段藉由跨部合作，提升彼此理解，消除隔閡和灰色地帶。

第三階段定期交流集思廣益，即時解決問題；第四階段定期審查，以簡馭繁，去除無關枝節，找出精進機會。

六、以身作則允許創新：管理系統成敗，經營者和管理者的態度至關重要，口頭重視其實輕忽，相關人員自然敷衍了事，更讓承擔者不知所措。充分授權靈活變通，願意實踐成果共享承諾，最能激勵士氣。

在明朝徐渭寫的《詩說序》提到：曹操解說孫子兵法，許多內容並非孫子本意，而是將平日帶兵心得溶入解讀應用，沒有依文解釋和強加解釋，關鍵就在符合自己的認知需要，因此成效更佳。

管理系統並非靜態文件，而是動態感知，無須標新立異或拘泥形式，只要心領神會，做到簡約精備，再以俯瞰角度，敏銳、預判發展變動趨勢，就像蜻蜓轉動眼睛，預先感知獵物移動軌跡，即使情勢多變，也能捷足先登。