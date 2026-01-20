Uber Eats 與特力屋攜手推「居家生活」即時外送

瞄準開春前除舊布新需求，Uber Eats 20日宣布，台灣居家產業領導品牌「特力屋」即日起上線Uber Eats App，全台63家特力屋門市、超過3,800款五金工具、居家修繕、收納家飾等商品可透過 Uber Eats App點購，並有逾千項商品優惠。

根據 Uber Eats 平台數據顯示，2025 年 Uber Eats App零售「非生鮮」類外送訂單量成長達三成以上，可見消費者多元需求日益增溫。Uber Eats台灣即時零售總經理張祐欣表示，台灣居家產業領導品牌「特力屋」產品上架，將讓平台的非生鮮類零售的商家更加完善。

特力屋全台63間門市範圍遍及台灣本島（不含內湖與新竹店）及離島金門、澎湖地區，上線商品超過3,800項，優惠商品品類橫跨20大類別，包括居家修繕、五金工具、建材家電、傢俱家飾，到園藝收納及各式生活用品等，讓消費者在日常美食、生鮮外送外，不論是裝潢修繕的工具或是臨時的生活用品採買需求，可透過Uber Eats即時補貨。