電信三雄5G用戶 躍增

歷經六年，台灣將在2026年底迎來5G、4G的黃金交叉，電信三雄中華電信（2412）、台灣大、遠傳5G用戶2026年底可望超越4G用戶；政府及業者也密切關注6G標準與進度。

消基會昨（20）日舉行論壇，邀請數發部資源管理司副司長陳玟良、消基會董事長鄧惟中、中華電信個人家庭分公司副總柯素秋、台灣大個人用戶事業群副總陳麗郁、遠傳電信通路與商品行銷事業群資深副總趙憶南，暢談4G、5G用戶消長，市場區隔以及消費者權益等議題。

陳玟良分享，行動技術需應用觸發來帶動，觀察GSMA全球行動用戶趨勢，2022年至2023年全球4G用戶才到巔峰，預期即使5G、6G發展，2040年還會有4G用戶，5G自2020年6月開始，預估巔峰將是2030年後，甚至2034年，未來即使6G問世，4G、5G也不會消失。

陳玟良分享，台灣2025年底4G滲透率59%，5G約為41%，預期2026年底5G、4G用戶將呈現黃金交叉，比國際市場還快一點點，數發部將持續釋出頻寬以及適用6G頻譜，鼓勵業者升級B5G及6G。

近年台灣電信業者也積極建設5G網路，現在5G基地台執照數量已經超過4G，根據NCC資料顯示，2025年12月5G基地台執照數來到64,106張，4G基地台執照數降至58,905張，4G、5G基地台執照數共12.3萬張。

隨著5G滲透率提升，近期電信三雄營運繳出亮眼成績，中華電信指出，5G升級滲透率提升，月租型行動服務平均每帳單（ARPU）提升至582元，年增4.5%；遠傳5G月租型用戶滲透率達47.5%與月租型用戶ARPU，皆穩居業界第一；台灣大法說會資料顯示，續約用戶整體續約月租費成長7%，4G用戶升級5G網路後，月租費則成長49%。