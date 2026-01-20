快訊

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

台積電鉅額交易驚見20張1822元「仙人指路」 台股動能上看32142點

沃旭宣布：920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場 風機安裝完工

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
大彰化西南第二階段及西北離岸風場為全球首座大規模安裝單機 14 MW、葉片長達 115 公尺風機的離岸風場，樹立大型風機安裝新標竿。（圖／沃旭提供）
大彰化西南第二階段及西北離岸風場為全球首座大規模安裝單機 14 MW、葉片長達 115 公尺風機的離岸風場，樹立大型風機安裝新標竿。（圖／沃旭提供）

沃旭能源20日宣布， 總裝置容量920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場，最後一座風機已於上周五晚間安裝完成，正式宣告風機安裝工程圓滿結束，為亞太離岸風電產業劃下重要里程碑。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場位於台灣彰化外海約 35 至 60 公里處，共有 66 座最新世代、單機容量 14 MW的SG 14-236離岸風機，從2025年2月啟動海上施工，並於2025年4月展開風機安裝，由風機供應商西門子歌美颯搭配丹麥離岸風電運輸與安裝公司Cadeler最新打造的風機安裝船Wind Maker共同執行。

該風場為沃旭在亞太區首座透過2020年簽署之企業購售電合約向企業客戶供應綠電的離岸風場。自 2025 年 7 月達成首座風機發電以來，大彰化西南第二階段及西北離岸風場已持續穩定將潔淨能源輸送至全國電網。

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）表示，隨著所有風機安裝完工，達成協助台灣擴大離岸風電建置的重要里程碑，也為沃旭能源同時執行有史以來規模最大之 8.1 GW 離岸風場建置工程取得關鍵性成果。

沃旭能源大彰化離岸風場執行長傑拉姆（Jayaram Naidu）表示，在台灣海峽施工氣候窗限制以及具挑戰性的海洋條件下，團隊能在單一施工季度內完成 920 MW 離岸風場所有風機安裝工程，毫無疑問是一項重大成就。這不僅展現沃旭團隊在海事工程、船舶重件調度與安裝規劃上的高度協調，也凸顯精準的專案執行能力、嚴謹風險管理，以及高度重視安全規範的企業文化。

安全管理是大彰化西南第二階段及西北離岸風場專案各階段的核心工作，從承包商遴選、船舶動員到海上施工，全程落實嚴謹的安全標準。自風機安裝工程啟動以來，共累計約 131,576 小時海上施工零失能傷害（zero lost-time injuries, LTI）的優異紀錄。

沃旭表示，接下來施工團隊將持續推動大彰化西南第二階段及西北離岸風場風機併網工程、電力系統測試，以及完成所有海纜相關工程，預計於2026年第3季達成風場全面商轉。

沃旭提及，大彰化西南第二階段及西北離岸風場所締造的多項重要技術里程碑，包括：亞太地區首座大規模採用免打樁之管架式負壓沉箱水下基礎（suction bucket jacket foundations）的離岸風場，有效將施工期間水下噪音控制在接近背景值的水準。

此外，全球首座大規模安裝單機 14 MW、葉片長達 115 公尺風機的離岸風場，樹立大型風機安裝新標竿。全部離岸風機安裝作業歷時約 275 天完成。

彰化 施工 離岸風電

延伸閱讀

花蓮南區3橋梁重建推進 玉里高寮大橋拚春節前通車

高雄美昌抽水站增加抽水機組 改善右昌地區積淹水

安坑輕軌雙城站優化 性別友善廁所、電動車位動工

西門子收購ASTER Technologies 打造引領業界的PCB測試工程解決方案

相關新聞

土方之亂 營造公會陳煌銘籲：新增土資場執行進度拿出來

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘20日在「土方何去何從」記者會中表示，肯定這次政府解決土方問題的方向，但今年「土方全...

沃旭宣布：920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場 風機安裝完工

沃旭能源20日宣布， 總裝置容量920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場，最後一座風機已於上周五晚間安裝完成，正式宣...

張榮發紀念特展感動開幕 親手文稿及等身蠟像首曝光

今年適逢長榮集團創辦人暨總裁張榮發逝世十周年，該集團與張榮發基金會特別舉辦「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁...

國城建設集團2025年大豐收 2026年會更好

房市低迷聲中，國城建設集團展現實力與韌性，在手建案近千億元，並且在2025年大豐收，高雄、台南、嘉義建案銷售情況亮麗，令...

包租代管成社宅支柱…去年租賃住宅服務業者突破2200家 3年增逾千家

台灣房屋根據不動產資訊平台資料統計，近三年俗稱包租代管的「租賃住宅服務業家數」，至2025年底為止，全國業者家數已高達2...

租賃公會首度與台大舉辦產學座談 肯定租賃業助企業突破關稅困境

在全球關稅重新談判的壓力下，國內銀行對中小企業貸放增長停滯，台北市租賃商業同業公會日前首次攜手台灣大學公共經濟研究中心與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。