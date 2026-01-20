快訊

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

台積電鉅額交易驚見20張1822元「仙人指路」 台股動能上看32142點

德麥斥資1.7億元 於馬來西亞建倉儲擴張基地

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

德麥（1264）20日晚間公告，斥資馬幣2,188.9萬元（折合台幣約為1.7億元），於馬來西亞購置土地。公司表示，主要為因應馬來西亞持續成長、解決倉庫空間不足、倉租成本持續上升等問題，並基於永續經營考量，擬購置土地作為未來自建工程與倉儲擴張基地。

德麥代子公司TEHMAG FOODS CORPORATION SDN. BHD.公告購買土地案。公告指出，該土地面積約18,227平方米，折合約5,513.67坪，平均每坪單價約馬幣3,969.93元，交易總價格為馬幣2,188.9萬元（換算新台幣約為1.7億元）。

德麥表示，本起交易經董事會決議通過，授權董事長林雪嬌全權負責規劃本案；另授權馬來西亞德麥副總經理彭措扎西在馬來西亞當地簽署相關合約。

德麥日前指出，看好海外市場表現，馬來西亞成交客戶數已突破1,400家，呈現逐年遞增趨勢，未來仍要繼續拚成長，持續擴大海外動能。

看好馬來西亞市場持續增長動能增強，德麥目前倉儲規模逐漸無法滿足需求，因此在馬來西亞建造倉儲物流暨生產基地。

馬來西亞 德麥 董事長

延伸閱讀

「中國辣椒段」檢出蘇丹色素三號 11公噸全數銷毀

黃明志涉毒案再開庭全數否認　謝侑芯閨密雪碧怒嗆「到現在還在做新聞流量」

KK園區2.0？泰柬邊境詐騙集團「規模達KK園區40%」戒備森嚴如監獄

印度羽賽／李哲輝楊博軒扳倒馬來西亞組合 闖男雙8強

相關新聞

土方之亂 營造公會陳煌銘籲：新增土資場執行進度拿出來

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘20日在「土方何去何從」記者會中表示，肯定這次政府解決土方問題的方向，但今年「土方全...

沃旭宣布：920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場 風機安裝完工

沃旭能源20日宣布， 總裝置容量920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場，最後一座風機已於上周五晚間安裝完成，正式宣...

張榮發紀念特展感動開幕 親手文稿及等身蠟像首曝光

今年適逢長榮集團創辦人暨總裁張榮發逝世十周年，該集團與張榮發基金會特別舉辦「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁...

國城建設集團2025年大豐收 2026年會更好

房市低迷聲中，國城建設集團展現實力與韌性，在手建案近千億元，並且在2025年大豐收，高雄、台南、嘉義建案銷售情況亮麗，令...

包租代管成社宅支柱…去年租賃住宅服務業者突破2200家 3年增逾千家

台灣房屋根據不動產資訊平台資料統計，近三年俗稱包租代管的「租賃住宅服務業家數」，至2025年底為止，全國業者家數已高達2...

租賃公會首度與台大舉辦產學座談 肯定租賃業助企業突破關稅困境

在全球關稅重新談判的壓力下，國內銀行對中小企業貸放增長停滯，台北市租賃商業同業公會日前首次攜手台灣大學公共經濟研究中心與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。