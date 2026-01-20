德麥斥資1.7億元 於馬來西亞建倉儲擴張基地
德麥（1264）20日晚間公告，斥資馬幣2,188.9萬元（折合台幣約為1.7億元），於馬來西亞購置土地。公司表示，主要為因應馬來西亞持續成長、解決倉庫空間不足、倉租成本持續上升等問題，並基於永續經營考量，擬購置土地作為未來自建工程與倉儲擴張基地。
德麥代子公司TEHMAG FOODS CORPORATION SDN. BHD.公告購買土地案。公告指出，該土地面積約18,227平方米，折合約5,513.67坪，平均每坪單價約馬幣3,969.93元，交易總價格為馬幣2,188.9萬元（換算新台幣約為1.7億元）。
德麥表示，本起交易經董事會決議通過，授權董事長林雪嬌全權負責規劃本案；另授權馬來西亞德麥副總經理彭措扎西在馬來西亞當地簽署相關合約。
德麥日前指出，看好海外市場表現，馬來西亞成交客戶數已突破1,400家，呈現逐年遞增趨勢，未來仍要繼續拚成長，持續擴大海外動能。
看好馬來西亞市場持續增長動能增強，德麥目前倉儲規模逐漸無法滿足需求，因此在馬來西亞建造倉儲物流暨生產基地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言