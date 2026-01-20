土方之亂 營造公會陳煌銘籲：新增土資場執行進度拿出來

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘20日在「土方何去何從」記者會中表示，肯定這次政府解決土方問題的方向，但今年「土方全流向管制」新制上路後，凸顯五大問題，第一「擴充去化場域」停留在政策宣示，新增土資場和暫存場的執行進度未明、欠缺可立即執行的清冊與時程，但實務上多數土資場或暫存區場址未完成環評、核定等相關作業，出現「有管制、無去處」困境。

第二中央政府對各部會、地方政府整合機制未完整，形成多頭馬車；第三「國內土石方去化體系未成行」，等同把制度風險轉嫁至第一線工地；第四未建立新舊制轉換的緩衝期，第五土方「源頭分類落實機制」未紮實。

陳煌銘表示，五大問題已造成「工程停頓」、「公共工程執行斷電」、「建設業秀斗（停工潮）」，甚至包括影響金融的循環，當前情況應立即給予新舊制的緩衝期，或暫緩執行新制。

陳煌銘指出，五大土方之亂衍生問題，造成政府、民間工程工期延宕以及工程成本增加， 讓原本運行機制「斷電」，新增土資場或暫存場的執行進度要拿出來，希望政府快接上插頭。

榮工表示，公司八、九成業務來自公共工程，現在公共工程就是整個工期延宕，現在付出成本增加數倍，雖然現在政府有物調指數，但廢土只占物調指數權重的1.3%，給營造廠不小成本壓力；認為這次土方問題，政府應給予展延工期的辦法，尤其如何讓工程執行面順利接軌，以及因土方問題導致工程延宕的問題最迫切需要解決。

陳煌銘強調，「營建剩餘土石方不是廢棄物」，公共工程的土石方100%有價資源，尤其是都更、危老案的營建廢棄物，90%不管是磚、瓦、混凝土塊等，假如稍微經過再加工都是可以再利用的資源，只有10%不到是廢棄物，所以政府不應用廢棄物看待。

營造公會台中市辦事處處長張福明則提出兩大訴求，第一，國土署身為權責主管機關，應儘速、公開、透明地公布各縣市目前「可以立即使用」的營建剩餘土石方暫置場，或最終合法處理場的完整資訊，讓業界有依循、有路可走。

第二，張福明指出，如果短期內，國土署確實無法提供足夠的暫置場與最終合法處理場，希望國土署採納臺灣區綜合營造業同業公會提出暫緩實施「營建剩餘土石方全流向管制政策」的建議，以避免對整體營建產業造成更嚴重、不可逆的衝擊。

最後張福明強調，營造業不是要和「政府的政策」唱反調，只是反對「被脫離現實的政策」拖垮。

陳煌銘建議，政府可從五大方向著手，第一土方為有價資源，因此「源頭分類」基準、執行制度和進度需建立和揭露，高達八、九成透過源頭分類可再利用做為填料，如道路或建築物基底。