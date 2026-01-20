春節檔期拚場！新光三越衝116億業績、客流量增10% 首推消費闖關賽機制

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新春「金馬卡利 High」活動自 1 月 22 日至 2 月 25 日、為期 35 天，新光三越攜手 11 家主要銀行推出單卡累計滿額最高 6% 回饋。記者嚴雅芳／攝影
新春「金馬卡利 High」活動自 1 月 22 日至 2 月 25 日、為期 35 天，新光三越攜手 11 家主要銀行推出單卡累計滿額最高 6% 回饋。記者嚴雅芳／攝影

春節連假長達 9 天，百貨業全面衝刺新春檔期。新光三越自 1 月 22 日起啟動新春「金馬卡利 High」活動，首度導入消費闖關賽機制。新光三越預估，全檔期業績可年增逾 6%、力拚突破116億元，客流量目標成長 10%，並看好餐飲、複合性業態與化妝品成為主要成長動能。

新光三越主管分析，2026 年百貨市場挑戰與機會並存。一方面，新商場持續開出，台北有遠東 Garden City、台中則有「漢神洲際購物廣場」皆預計上半年開出，北、中兩大生活圈的零售供給同步擴張，市場競爭程度明顯提高。另一項挑戰來自出國潮延續，今年春節9天連假預期將出現新一波出國人潮，部分春節消費力與人流將分流到海外市場。但另一方面，台股維持高檔帶動民間財富效果，加上企業調薪與歲末獎金發放，有助支撐年節消費力，成為推升整體買氣的重要動能。

新光三越表示，今年新春檔期的主要成長動能仍以餐飲最為明顯。除受歲末年終與春節聚餐需求帶動外，自去年底起全台陸續導入多個餐飲新品牌，包括台北站前店 13 樓的「果然匯」與「朵頤牛排」、台北信義新天地的孫麵店與青花驕麻辣鍋等，預期在尾牙與家庭聚餐拉抬下，餐飲業績可望呈現顯著成長。

複合性業態則受年終尾牙、年節採購需求推升，企業聚餐與送禮商機發酵；化妝品方面，多家品牌推出「馬年」限定包裝與新春禮盒，搭配回饋活動，預期可望帶動一波銷售成長。

新春「金馬卡利 High」活動自 1 月 22 日至 2 月 25 日、為期 35 天，新光三越攜手 11 家主要銀行推出單卡累計滿額最高 6% 回饋，搭配 skm pay 消費任一筆滿 3,000 元再加碼 1%，整體回饋上看 7%。今年並首度導入「消費闖關」機制，會員可透過 APP 即時查詢累計金額，當消費接近門檻時，系統將推播提醒，並提供 AI 推薦商品清單，提升消費轉換率。

針對今年 1 月底到期的 2025 年 skm points，新光三越同步啟動「點數放大」方案，包括扣 100 點可抽市價約 299 萬元的電動車，並開放預購大年初一限定「馬躍新境 好運福袋」，獎項涵蓋床墊、鑽飾、按摩椅、機車、機票、遊輪行程、手機及住宿券等逾 4,500 項好禮，帶動點數提前兌換。

新光三越觀察，年節期間「犒賞經濟」持續升溫，消費者購物行為已從例行補貨轉向提升生活品質，帶動醫美級保養品、2026 春夏流行服飾、犒賞型家電與娛樂型 3C 商品需求成長。此外，從去年年底至 2026 年春節期間，全台引進超過 50 家流行品牌與快閃店，並串聯 KPOP、動漫 IP、藝術展與新春燈節等活動，透過多元內容吸引人流，推升整體檔期表現。

