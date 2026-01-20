募集長期資金！中租旗下中租迪和擬發債 上限100億元

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

中租-KY（5871）20日代子公司中租迪和公告，董事會決議發行115年度無擔保普通公司債，發行總額以不超過新台幣100億元，將視市場狀況一次或分次發行，募得價款將用來償還債務或支應本公司及子公司綠色能源相關之資本支出及營運周轉需求。

中租控股表示，董事會通過後未來將視市場狀況一次或分次發行，發債籌得資金將用於償還債務，或支應綠色能源相關資本支出及營運周轉需求，並僅用於台灣，發行期間最長不超過15年期，並擬採固定利率方式發行。

過去中租迪和在台灣發債，年度累計多約100餘億元，去年2月董事會則是通過發行總額度200億元，創下發債規模歷來最大，今年度則提出上限為100億元的發債計畫。中租控股表示，此為根據限額估計的金額，未來將視資金運用情況再行擬定是否增加發債籌資額度。

中租 董事 資本支出

