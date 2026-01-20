104資訊科技加入國際資安應變組織 FIRST 台灣首家人力銀行入列

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

一零四（3130）資安防禦力再獲國際肯定。104資訊科技宣布加入全球最具權威的資安事件應變組織FIRST（Forum of Incident Response and Security Teams）。是台灣第一家加入該組織的人力銀行，也是國內少見入列的資訊服務業，象徵104資訊科技的資安防禦已與台積電（2330）、華碩（2357）、聯發科（2454）等企業齊頭並進，以國際最高標準守護求職者與徵才企業的資料安全；導入AI輔助技術，威脅分析與事件報告效率提升約25%至50%。

FIRST組織被譽為「資安界的聯合國」，成員涵蓋全球科技巨擘與各國政府資安團隊，致力於促進跨國資安事件通報、威脅情資分享與協同應變。加入FIRST的單位，代表本身在資安治理與事件處理流程已符合高度嚴謹的國際標準，目前全世界約有八百多個成員，台灣則有31個單位加入，主要為電子科技與金融領域業者。

加入FIRST組織需通過嚴格審核，包含由兩名現有會員推薦，經過仔細評估與實地訪視，才能成功入會。104資訊科技為加強保護求職者與企業客戶資料，在面對高強度、跨國型資安威脅時，能具備即時應變能力，2017年即已成立專業的「資安事件應變小組」，持續依循國際標準精進資安流程，參考國際科技大廠的實務經驗，近日成功通過FIRST審核入會。

104資訊科技持續強化內部資安數位韌性，全面導入AI輔助技術，將原本需要一小時的資安知識查找，縮短至30秒內完成，整體威脅分析與事件報告產出效率提升約25%至50%。在內部推出「AI資安小助手」，協助員工即時辨識釣魚郵件與可疑行為，降低因人為疏忽導致的資安風險。104的紅隊演練（模擬駭客攻擊）利用AI賦能，不僅大幅縮短單人工程師的演練時間，更能精準找出公司系統的潛在風險，守護超過千台設備。

