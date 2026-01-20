張榮發紀念特展感動開幕 親手文稿及等身蠟像首曝光

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
紀念特展現場還特別還原了張總裁最愛的法國巴黎聖母院附近Berthillon冰淇淋店，只要在星期三參觀特展，按讚追蹤長榮海事博物館的FB或IG，出示畫面即可換取限量的臺大農場冰淇淋。長榮提供
今年適逢長榮集團創辦人暨總裁張榮發逝世十周年，該集團與張榮發基金會特別舉辦「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」，20日起在張榮發基金會B1開展，展期至2月22日止，歡迎社會大眾免費參觀，共同見證一代航運巨擘波瀾壯闊的一生，張榮發親手文稿及等身蠟像首曝光。

昨日張榮發創辦人特展宣布揭幕，透過許多曾被其伸出援手或提攜的「忘年之交」分享感動的故事後，開幕首日即人潮湧現前往觀展。有不少觀眾看完後感歎道：「太感動了！成功果然沒有捷徑。」

來自基隆的郭先生，看到新聞後一早就來參觀，他表示自己非常景仰張榮發創辦人，長榮能舉辦這個特展非常具有正面意義，他也參加「玩扭蛋送好禮」活動，幸運抽中咖啡禮盒；另外有祖孫三人一起參觀特展，奶奶還對孫子細說張創辦人的故事，並說有船有飛機都是這位張老爺爺的工作，祖孫還一起在有張創辦人圖像的拍貼機前開心合影；臺北市古亭國小的小朋友也搶在寒假前參觀長榮海事博物館及張創辦人特展，一入展場馬上被大飛機及大船吸引，興奮得留下大合影。

本次紀念展共規劃四大展區，包括總裁生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承等，展出逾300件珍貴文物，其中包括張榮發生前等比例製作的蠟像、中日文親筆手稿、平面與實體文物等，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他生前最掛心的公益事業成果。

此外，展覽以多元展示手法呈現張榮發豐沛的人生故事與行善事蹟，同時揭露他許多不為人知的生活點滴，亦首度公開未曾曝光的張榮發生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面。

張榮發基金會指出，紀念展從即日起免費開放給各界參觀，期間僅小年夜與除夕公休。除了平面與多媒體展示，紀念展現場還設有交響樂互動區，滿足大小朋友的指揮夢，另現場設置拍貼機、打卡拍照區。

張榮發最愛巴黎名店Berthillon 來看藏畫免費吃冰淇淋

非常特別的是，張榮發生前很喜歡吃冰淇淋，尤其是位在巴黎的人氣名店Berthillon貝蒂雍，他還格外喜歡將香草與巧克力兩種口味攪拌後混在一起吃，甚至一度考慮買下該店，後來法國代理行老闆為此特別送張榮發一幅Berthillon外觀的油畫，這次紀念展也將展出這幅畫。

紀念展期間，張榮發基金會在每周三特別推出「冰淇淋日」，參觀民眾只要秀出在臉書打卡長榮海事博物館，即可於特展區兌換限量冰淇淋！此外，位於張榮發基金會大樓的海事博物館也於展覽期間同步免費開放。

同時，紀念展現場還舉辦雙重抽獎活動，第一重只要完成指定流程，就能參加「扭蛋送好禮」，就有機會獲得貨櫃船模型、鐵達尼號微積木等紀念品；第二重為「看展送機票」，只要掃描展區現場QR Code，並回答問題後，即有機會獲得長榮航空全球不限航點的商務艙、豪華經濟艙與經濟艙機票等大獎！

此外，張榮發基金會也將同步於2026年1月28日舉辦張榮發創辦人紀念音樂會，希望大家能透過音樂來了解與追憶這位海洋之子，由長榮交響樂團攜手視障聲樂家朱萬花、原民男高音林健吉共襄盛舉，演繹張榮發生前最喜愛的中外民謠與古典樂，包含《望春風》、《雨夜花》、《快樂的出帆》、《淚光閃閃》等雅俗共賞的曲目。

紀念音樂會除邀請社福團體、ESO之友、長榮集團員工與眷屬、客戶外，並提供社會大眾索票聆聽，昨日開放索票後隨即秒殺。

民眾觀展，可以在現場蒐集完三款張榮發總裁金句印章後，至服務台兌換驚喜小禮一份。長榮提供
「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」，即日起在張榮發基金會B1開展，特展中展出張榮發總裁親筆手稿，及張總裁親自設計充滿赤子心的設計品及生活照。長榮提供
奧運銅牌高爾夫球選手潘政琮，在展場中搶先體驗紀念特展中與總裁合影的拍貼機。長榮提供
民眾到現場參觀，可參加「轉動善念˙福報加馬」的扭蛋活動，有機會獲得M-Type瓶中船等多項好禮。長榮提供
張創辦人特展區「玩扭蛋送好禮」活動，只要在張榮發基金會臉書粉絲專頁完成打卡、拍照上傳、標註好友等任一項任務，現場出示手機畫面，就能扭蛋送好禮。長榮提供
特展現場還有充滿趣味的「我是指揮家」互動遊戲，讓民眾體驗成為指揮家的樂趣。長榮提供
臺北市古亭國小的小朋友搶在寒假前參觀長榮海事博物館及張創辦人特展，馬上被豐富多元的特展內容吸引，開心留下大合照。長榮提供
臺北市「滿兒園實驗教育機構」師生至張榮發基金會B1參觀張創辦人紀念特展，雖然小朋友對張創辦人不那麼熟悉，但透過展覽可以看出張創辦人對企業的紮根到公益事業的遍地開花。長榮提供
