國城建設集團2025年大豐收 2026年會更好

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
國城集團2025年大豐收，2026年會更好。右起國城創辦人洪平森、董事長蔡麗環、副總洪嘉聰。記者林政鋒／攝影
房市低迷聲中，國城建設集團展現實力與韌性，在手建案近千億元，並且在2025年大豐收，高雄、台南、嘉義建案銷售情況亮麗，令市場嘖嘖稱奇，預期2026年會比2025年更好，凸顯厚基薄發的底蘊，市場競爭力持續升級。

資深業界人士指出，國城近年轉型相當成功，除了創辦人洪平森、董事長蔡麗環打下基礎外，關鍵在於二代洪士庭與洪嘉聰以新頭腦、新觀念引進新創意，徹底讓國城脫胎換骨，國城老招牌閃耀黃金般的光輝。

國城建設集團深耕南部地區40逾年，開創高雄軟體科學園區更奠定港都科技化基礎，尤其近年積極投入南部都市更新計畫頻創佳績。國城集團創辦人洪平森說，「整個團隊很認真，表現令人滿意」。

國城建設副總洪嘉聰表示，2025年對整體建設產業是充滿挑戰的一年，市場環境變化快速，原物料、人力與各項成本壓力持續升高，即便在不容易的環境下，國城建設仍然能夠穩健推進各項計畫，要歸功於團隊的專業、紀律與彼此的信任。

洪嘉聰說，以前⼈家問⾼雄有沒有像樣的豪宅，國城花了⼗幾年磨出「定潮」給他們看。後來⼈家問，⾼雄有沒有頂級的餐廳？國城不只做，還⼀⼝氣把米其林帶進來。從法式料理 Liberté、⽇式「承 SHO」,到頂級粵菜「雋 GEN」,甚⾄把⽇本「Bon.nu」海外唯⼀姊妹店「Li.nu」引進⾼雄。這證明了⼀件事，國城不只會蓋好房⼦，也期望將⾼端⽣活帶進南台灣，定義國際級的⽣活視野。

近年國城積極進取公辦都更領域，第⼀步拿下了⾼雄公辦都更的⾸案「鳳⼭都更好」，證明團隊有能⼒承擔政府的期待，落實城市級的造鎮與⽣活願景，這⼀步踩得穩，才會有後⾯的遍地開花。

有了⾼雄成功經驗，進到嘉義做「嘉義都更好」，是中彰雲嘉投的第⼀件公辦都更，⼀開始市場還在看，⾼雄來的建商⾏不⾏?結果國城用實⼒說話，開案就完銷，直接打破嘉義房價的天花板。證明了只要是⽤⼼的好建築，不論在何處都能 贏得市場信賴。

最驕傲的，是台南「國城寳實」，台南平實特區8600坪、也是平實特區內規模最⼤的案⼦，推總銷400億元這麼⼤的量體壓⼒不⼩，但是「國城寳實」⼀推出，銷售成績就非常亮眼，受到市場熱烈⽀持，證明不怕⿇煩找來國際⼤師⽤⼼規劃的產品，被市場⾼度認可。

洪嘉聰表示，這些建案的完成與推進，絕不是單一部門的努力，而是設計、工程、業務、行政與後勤團隊彼此合作、相互支援，一步一腳印累積而來的成果，每一個細節的堅持，是國城建設最重要的核心價值。

展望新的一年，外在環境仍充滿不確定性，國城團隊充滿信心。在⾼雄還有很多⼤事要做，例如Y10、O13 這兩個捷運聯開案。簡單說，未來城市發展到那裡，國城就在那裡，國城走過40幾年，一直有個精神叫做「走在前，讓後⾯跟上來」，只要持續守住品質、深化專業、團結合作，國城建設一定能在穩健中持續成長，留下更多值得驕傲的作品。

