台北電玩展本月底登場 近400家遊戲商齊聚一堂

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館盛大登場，本次匯集來自26個國家地區、399家業者，將於1樓I區與4樓全展區、雙層同步開展，展出橫跨主機、PC、行動裝置等遊戲平台的熱門大作、獨立遊戲、桌上遊戲等，共計逾500款遊戲，其中不僅有超過百款未上市新作可搶先試玩體驗，更有電競賽事、熱門主機、硬體周邊商品等，主辦單位大手筆祭出好禮，玩家購票入場，除了能夠盡情體驗各種體驗、參加多元的舞台活動、購入展場限量周邊，還有機會將Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合、PlayStation®5 (Slim) 數位版、Steam Deck 512GB等超夯主機免費帶回家。

商務區與同期舉辦的亞太遊戲高峰會則移師1樓I區擴大舉辦，其中商務區有本土上市公司、海外遊戲等超過百家業者共襄盛舉，現已有超過35國家地區、逾千名國際參觀者透過商務媒合系統線上交流，產業人士於1月27日前把握機會進行商務參觀預先登錄，可立即線上媒合、提前預約會議時間；而亞太遊戲高峰會本次年度大會重磅推出「MAIN STAGE」與「AI STAGE」兩大舞台，聚焦遊戲開發、獨立遊戲、營運行銷、金流支付、生成式AI、趨勢科技共6大熱門議題，邀請全球遊戲相關產業鏈的指標大廠及菁英講師登台，論壇免費報名開放中，提醒您把握機會與大師對話遊戲未來。

TGS玩家區今公開完整參展陣容及平面圖，連續4年參展的日本家用型主機大廠任天堂，規劃了更具規模、多種體驗內容，包含《卡比的馭天飛行者》、《瑪利歐賽車世界》以及「Nintendo Today!」等，並舉辦角色見面會，還會展出多款由軟體廠商發行、包含尚未上市的遊戲作品；而知名遊戲代理、發行商傑仕登則帶來《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》等重磅新作及首度在海外開放試玩的《超級槍彈辯駁２×２》；台灣萬代南夢宮娛樂亦推出包括《CODE VEIN 噬血代碼 II》、《艾爾登法環 褪色者版》、《我的英雄學院 無盡正義》、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》在內多款未上市的玩家熱議作品；雲豹娛樂帶來旗下經典IP《空之軌跡 the 1st》、《動物迷城》、《凶亂魔界主義》、《城市獵人》。