包租代管成社宅支柱…去年租賃住宅服務業者突破2200家 3年增逾千家

台灣房屋根據不動產資訊平台資料統計，近三年俗稱包租代管的「租賃住宅服務業家數」，至2025年底為止，全國業者家數已高達2,254家，較2022年底增加1,019家，等於三年間翻倍成長。

而租賃住宅服務業管理人員數也從2022年底的1.3萬人，上升至去年底的2.5萬人，顯示近年在政策導引下，包租代管業的發展蓬勃，產業規模成長快速。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，包租代管業是2018年租賃專法上路後的新興產業，政策推動的目的，是希望透過業者的專業管理及政府的租稅誘因，增進屋主活化閒置空屋的意願，以滿足都會區龐大的租賃需求。

張旭嵐指出，尤其2022年政府擴大增辦社會住宅包租代管，大幅推升產業需求，加上近年政府拉高租金補貼戶數，還提高公益出租人的免稅額，使民間租賃雙方參與包租代管的程度愈來愈高，也讓相關產業的規模年年上揚。

張旭嵐分析，直接興建的社會住宅，目前因用地取得困難，興建時程延宕，預期目標戶數恐下修，因此內政部日前也表示，除了與地方政府保持溝通合作蓋社宅外，也會加強包租代管及租金補貼的辦理。

她表示，在包租代管規模持續擴大下，有望讓民間現有數十萬戶空屋進入租賃市場，因此在政策激勵下，預估往後租賃住宅服務業還有很大的成長空間。