汽車零關稅將改寫台灣車市？ 學者點出下一階段難關

台美關稅談判底定，台灣有望針對美國部分產品調降關稅。學者分析，即便未來美規車降至零關稅，卻仍有25%至30%的貨物稅，且受限於國內法規制度與消費習慣，美車市占不高，對台車市影響有限，真正的挑戰是後續非關稅貿易障礙的鬆綁壓力，台灣恐要迎接新一波的「市場開放震撼」。

行政院政務委員楊珍妮20日透露，台灣對美國降稅產品可能涵蓋四大類。包含美國無產製或我國未自美進口；臺美產業互補性，減讓關稅有助減少我進口成本；我國仰賴進口的產品，對美降稅只會替代他國進口產品；有助我消費者多元選擇、消費用途與市場定位與我國產有區隔性等。

中經院第二研究所副研究員戴志言認為，汽車關稅應屬於第四類，即「有助台灣消費者多元選擇，且與我國產品具區隔性」。但他認為，台灣汽車市場的消費結構、品牌偏好並非單靠價格就能動搖，實際影響恐怕相當有限。

戴志言指出，美國三大車廠如GM、福特、克萊斯勒，過去在台灣市場受限於油耗表現、品牌形象及安全規格與歐、日規不同，市占率一直不高。即便關稅下降導致進口成本降低，若車商未反映在售價上，對消費者並無實質利多；且美規車即使零關稅，仍有25%至30%的貨物稅，這才是進口車昂貴的主因。

即便美規車在台經營艱辛，卻也有如特斯拉（Tesla）這樣的成功案例。不過戴志言分析，特斯拉的成功核心在於其電動車的定位與品牌創新，而非單純的美國製造背景；目前台灣市場除了特斯拉，多數品牌電動車產地仍來自歐洲或亞洲，因此美規車關稅調降是否能複製特斯拉模式，「仍需打上大問號」。

戴志言提醒，除了汽車，後續可能還有肉品、農產品及高單價工業設備，都可能列入降稅或開放名單。未來可能進一步觸及波音飛機、奇異（GE）航空發動機等大型採購項目，台灣市場須做好迎接新一波市場開放震撼的準備。

此外，戴志言也提及，更大的困難可能是非關稅性貿易障礙。他舉例，台灣對肉品強制標示產地及萊克多巴胺殘留量的嚴格標準，長期被美方質疑具有歧視性且違反科學。未來行政機關如何應對美方壓力、社會能否承受相關鬆綁帶來的衝擊，將是下一階段談判最艱難的挑戰。