林口社宅333戶招租開跑！保留近3成戶數照顧婚育家庭及軍警消

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國家住都中心近日辦理新北市「林口世大運選手村社會住宅」新一波招租作業，共釋出333戶優質住宅，受理申請自即日起至2月11日止，最快5月可入住。本次招租特別針對「婚育家庭」與「軍警消人員」保留近三成名額，期盼透過專案配額減輕民眾居住負擔。

為協助不同居住需求族群及配合內政部「青年婚育租屋協助專案」政策，國家住都中心於本次招租中保留20%戶數作為「婚育宅」，提供新婚2年內，及育有6歲以下學齡前子女(含胎兒)的家庭申請，鼓勵青年安心成家。此外，另保留至少8%戶數予肩負維護社會安全重任的軍警消人員，展現政府對社會安定力量實質的居住支持。

林口世大運選手村社會住宅周邊交通便利、生活機能完善，可滿足日常採買需求，教育資源也涵蓋林口國中小至高中，同時緊鄰運動公園，提供良好的居住與休憩環境。本次釋出的333戶房型多元，有套房及二至四房，可滿足不同家庭結構的居住需求，符合資格條件者皆可提出申請。

國家住都中心提醒，民眾申請前請詳閱招租須知，申請人須設籍於臺北市、新北市或桃園市或有就學、就業需求；本人及家庭成員於基隆市、臺北市、新北市及桃園市均無自有住宅。在所得限制部分，家庭年所得須在144萬元以下，且家庭成員每人每月平均所得不超過59,150元；此外，家庭成員所持有不動產總價值低於新臺幣675萬元，持有動產價值低於479萬元。

申請人應備妥申請人及配偶115年度現戶全戶戶籍謄本（含詳細記事）、家庭成員1個月內財產歸屬資料清單、113年度綜合所得稅各類所得資料清單，並依申請資格與身分類別，檢附相關證明文件。

