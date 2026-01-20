金萬林美國實驗室 Gene on Link 攜手加州生殖中心 推動精準生殖檢測

金萬林-創（6645）20日宣布，集團旗下美國實驗室Gene on Link LLC. 正式與美國加州生殖中心Incinta Reproductive Fertility Center （RFC）簽署合作協議，攜手推動PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢） 及精準生殖基因檢測服務，台美生殖檢測合作，將為全球家庭帶來更安全、更具希望的孕育旅程。

金萬林表示，這次的跨國合作，是基於加州完善的生殖法制、與Gene on Link 所具備的CAP 與 CLIA 雙國際認證。金萬林創辦人陳惠娥表示，此次跨國合作代表的不僅是技術整合，更是生育自主權與家庭價值的國際接軌。

金萬林說明，2026 年1月1號上路的加州參議院法案 SB-729，要求大型保險必須涵蓋不孕症診斷與治療，包括試管嬰兒（IVF），讓更多家庭能以合理的醫療成本圓夢。這項政策預計可降低30%–50% 的自費醫療成本，提升15%–20% 的試管嬰兒施作量，並讓更多家庭得以接受完整生殖治療。

此外，《加州家庭法典》第7960 條明確保障代孕協議合法，讓單身女性與同志伴侶皆能獲得生育權益。加州每年超過 3萬例試管嬰兒誕生，其中 約 45%為跨國患者，亞洲家庭需求尤為強勁。

金萬林說明，PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢）是目前國際公認能有效提升試管成功率的精準技術。研究顯示，35 歲以上女性胚胎異常率高達50%–70%，而PGT-A 可將植入成功率提升至60–70%，流產率可由20–25%降至 8–10%，透過PGT-A可有效減少反覆試管失敗的風險。

Gene on Link 具備 CAP/CLIA 國際認證實驗室能力，能協助醫師精準挑選正常染色體胚胎，大幅提升孕程的安全性與效率。

另外，金萬林也介紹，加州生殖中心共五大據點 每年服務量破 8,000例，其創辦人林炳薰領導的加州生殖中心，是美國生殖醫學會（ASRM）與美國婦產科醫學會（ACOG）成員機構，目前並吸引大量來自台灣、香港、新加坡、馬來西亞與印尼等地的華人家庭。

金萬林表示，事實上台灣於技術層面近年已與國際接軌，然而《人工生殖法》僅開放「合法婚姻的異性夫妻」接受人工生殖，尚未保障單身女性或同志家庭。但台灣生育現況需求強烈，女性平均生育年齡已達33.5歲，栟創下歷史新高，且35 歲以上的高齡求孕者占比 超過 60%，而目前PGT-A、凍卵等項目有超過90%為自費，代表需求真實存在。

陳惠娥表示：「每個生命的誕生都是恩典，我們希望讓這些寶貝的恩典在科學、安全、尊嚴與愛的環境中延續生命。」此次金萬林旗下Gene on Link、加州 Incinta 生殖中心與健安聯基因的跨國合作，不僅串聯美國法制優勢與台灣精準醫療能量，也將為全球華人家庭建立更安全、更多元的生育選擇。