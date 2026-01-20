緯創集團深化綠能布局 攜手環台地熱簽署合作協議

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

緯創（3231）集團旗下緯創綠能控股股份有限公司今日宣布與環台水泥旗下環台地熱控股股份有限公司簽署案場開發與技術合作協議，雙方將結合跨產業資源，共同投入地熱能源開發。

本次合作不僅象徵緯創綠能在再生能源領域的積極布局，更期望透過與專業夥伴的結盟，加速臺灣地熱產業發展，為未來科技發展所需的穩定電力奠定根基。

在當前全球淨零碳排的趨勢下，穩定的再生能源供應已成為企業實踐永續發展的關鍵。相較於太陽能與風力發電，地熱能源具備不受天候影響、能提供24小時穩定電力的特性。鑑於臺灣地熱產業尚處於起步階段，更需要跨領域的資源投入與技術整合，以加速整體產業鏈的成熟。

環台水泥與緯創綠能秉持在各自專業領域累積的深厚基礎，共同看好地熱發展潛力。本次簽約儀式由緯創綠能黃俊東董事，以及身兼臺灣地熱產業協會理事長的環台水泥李世斌董事長親自出席，經濟部能源署油氣組簡坤亮專門委員與地熱發電單一服務窗口魏嘉宏主任均出席見證此一跨業合作的重要時刻。雙方期盼透過本次強強聯手，能為臺灣地熱產業注入新的活水，加速地熱開發與技術創新的實現。

緯創綠能與環台地熱現階段將以台東地區為起點，從各自的專業出發，展開實質的合作。除了環台在地熱案場上的開發經驗，緯創也將協助透過數據分析優化探勘流程，並計畫引入國內外優質的探勘與鑽井技術，逐步讓地熱能源在臺灣蓬勃發展，朝向規模化與產業化的目標邁進。

緯創集團秉持「創新而永續」的願景，積極投入節能減碳行列。透過此次與環台地熱的攜手並進，緯創綠能將持續運用企業資源推動綠能科技，在追求技術創新的同時，亦致力於建構穩定的再生能源環境，為守護環境品質與臺灣能源轉型貢獻心力。

