經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

洞察事故發生當下最迫切，卻長期被忽略的「關鍵空窗」，臺灣產物保險攜手55688台灣大車隊，推出「安心陪伴服務」，在警察到場前的第一時間，即派遣安心陪伴員前往事故現場，提供情緒安撫、現場安全提醒與基本處理指引，讓保戶在最慌亂的時刻，能有人陪伴，有方向依循。

交通事故發生後，從完成報案到警方實際到場，往往存在一段不可避免的等待空窗。對初次遭遇事故的民眾而言，尤其在深夜或假日等支援資源較稀缺的時段，這段時間常伴隨高度焦慮與不確定性，不僅容易因不熟悉處理流程而手足無措，更可能提高現場風險，甚至衍生二次事故。

臺灣產物保險表示，傳統產險服務多聚焦於事故後的理賠與責任處理，但真正影響保戶感受的，往往是事故發生後的當下，若能在關鍵空窗即時介入，不僅可降低慌亂情緒，強化現場安全，也能有效提升整體服務體驗。

在合作策略上的選擇上，臺灣產物保險秉持「把最重要的保戶，交付給最信賴夥伴」的初衷，攜手 55688 台灣大車隊；其匯集具豐富實務經驗的專業駕駛與代駕夥伴，長期深耕台灣出行服務市場，累積逾二十年營運經驗，服務趟次超過十億，具備即時派遣能力、遍布全台的行動量能與豐富的道路應對經驗，成為事故現場即時支援的重要後盾。

「安心陪伴服務」於非上班及假日時段提供，保戶發生交通事故時，手機直接撥打 55688 接通後按88，轉接客服，由專人協助確認事故基本狀況，符合服務適用條件將啟動安心陪伴服務，安心陪伴員將盡速至現場陪伴保戶，若因天候、交通或其他不可抗力因素無法即時派遣，或依保戶意願，亦可啟動電話陪伴服務，由專人提供處理提醒與情緒支持。服務內容聚焦於情緒安撫、安全提醒與基本流程指引，不涉及責任判定或理賠作業，確保專業分工與服務品質。

本服務第一階段將於雙北地區試辦，提供符合資格之保戶使用，未來將視實際運作情形。滾動檢討，逐步擴大服務範圍。

安心陪伴服務使用說明： 服務對象：限於保險契約自生效日起至到期日止有效期間內之臺灣產物汽車／機車任意保險保戶。 服務範圍：台北市、新北市（排除國道、士林區、內湖區和新店區部分偏遠路段地區）。

服務專線：手機、市話撥打55688 接通後按88，轉接客服。 服務時間： 平日下班時段：每周一至周五，每日17:30起至翌日08:30 。例假日時段：每周六08:30起至次周一08:30止；另國定假日、補休日及其他依法視為休息日者，其當日 00:00 至 24:00 之全日時間，均視為例假日時段。

