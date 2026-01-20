成熟生活圈成資金避風港！崇德文心躍升北台中主戰場 八大品牌新案曝

近年房市進入修正期，市場氛圍轉趨保守，過去仰賴重劃區未來建設題材、以時間換取價格成長的購屋邏輯，吸引力已明顯降溫。在資金配置更趨審慎的情況下，購屋決策回歸實用與安全性考量，單純以「願景」支撐的區段，已難以複製過往的買氣表現。相較之下，商圈、學區與交通條件早已成熟的市中心生活圈，在市場冷靜期反而展現出較強的支撐力與抗震性，成為近期自住與換屋族資金重新聚焦的重點。

隨著捷運綠線通車效益持續發酵，崇德文心生活圈買方回流態勢逐步浮現，看屋量與實際成交明顯集中於機能成熟、生活條件完整的區段。包括大熊、冠德（2520）、誠邑築、德鑫、富宇（4907）、亞昕（5213）、鉅虹、國泰（2882）與坤悅（5206）等品牌建商近期同步卡位，也反映出市場主力買盤已率先回防具備高度支撐性的核心生活圈，而非追逐高量體、高價格的外圍重劃區。

根據樂居資料顯示，北台中重劃區房價已站穩高檔，十四期重劃區近一年平均成交單價為每坪68.79萬元，水湳經貿園區則來到每坪73.5萬元，價格已充分反映建設題材與未來發展預期。隨著房價基期拉高，市中心成熟生活圈逐漸吸引自住客回流，也帶動市場資金與建商布局重心再度聚焦核心地段。

北台中的崇德文心生活圈中，近期由大熊建設推出的「M寓所」成為市場焦點，該案基地位於捷運文心中清站與文心崇德站之間，步行即可抵達雙捷運站。同時銜接北平、崇德與中清三大熱門商圈，周邊商業與生活機能成熟。

在產品規劃上，「M寓所」規劃31坪、均質三房格局，採高坪效與實用配置，包括四拼兩梯、戶戶邊間設計，總戶數僅44戶，社區組成單純。建築結構導入Alfa Safe柱中柱和系統牆工法，提升結構穩定性，並配置雙衛浴皆有對外開窗，強化通風與採光條件。該案開價每坪6字頭，與崇德文心生活圈既有行情相比仍具高性價比，吸引不少自住與換屋族詢問。

此外，深耕台中多年的大型建商冠德建設，指標案「裕毛屋案」也將登場，市場預期單價七字頭起跳，高樓層甚至有機會挑戰8字頭；誠邑築建設推出的新案「嶼76 The Island」，先前以每坪逾180萬元、總價5.8億元取得基地，市場預估開價將落在7字頭水位，成為台中外觀建築討論度最高的作品之一；今年還有亞昕國際與鉅虹建設合建案「大連路案」蓄勢待發，總銷高達247億元。

建商購地方面，鄰近捷運綠線文心崇德站的「文心諾貝爾書城」近期傳出被德鑫建設整筆收購，土地面積約610坪，換算成交單價約為167萬元，市場人士指出，以該筆土地取得成本評估，未來若完成整合並推案，產品單價具備挑戰8字頭的空間；富宇建設也在2023年買下原愛子幼兒園北屯總校等周邊房地，基地面積廣達2,324坪，不僅如此，包括國泰、坤悅等開發商也於崇德路上皆有購置土地，為後續推案做足準備。