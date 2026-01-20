塑化報價回溫現曙光 業者：大陸產品進口關稅過低 台廠仍有壓力

近期塑化報價回溫，市場期待產業景氣走出谷地。但國內業者指出，來自中國大陸低價產品仍是主要威脅；並指出，中國大陸石化產品進口關稅過低，使國內廠商持續承壓。

業界表示，中國大陸產能過剩壓力短期內尚難緩解。苯乙烯（SM）業者指出，由於中國大陸SM新產能持續開出、舊產能開工率維持在六至七成，供需不平衡的壓力依舊緊繃。ABS方面，業者指出，中國大陸產能過剩問題未顯著改善，雖整體報價上漲，中國大陸業者因為目前價格過低，在漲價空間與價格競爭上更有相對優勢。PVC亦然，業者表示，隨國際行情上行，中國PVC開工率仍居高，預估農曆年前迎接價格拐點。

業者也表示，目前台灣對各項石化產品進口關稅過低，以ABS為例，目前大陸產品僅負擔2.5%進口關稅，國內廠商出口關稅則高達6.5%，「進低出高」局面使台廠備感壓力。

自12月中以來苯乙烯（SM）報價大幅上漲，帶動ABS價格走揚，目前來到每噸1,200美元。業者指出，如果漲勢繼續，有望讓庫存成本下降、減緩壓力，並增加獲利空間。在需求面，則期待中國大陸政府出台新一波家電、汽車補貼，提升家電外殼等ABS製品買氣。不過，由於目前中國大陸房市、家電行業買氣均冷，目前只期待補助政策能收到進一步效果。