正揚生醫集團轉投資艾瑞生醫 攜手南亞衝刺全球再生醫療供應鏈

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

正揚生醫集團轉投資的艾瑞生醫20日舉辦臨時股東大會，公司並說明與台塑集集團南亞（1303）的合作關係。南亞日前相中艾瑞在細胞培養基的生產技術，去年12月16日公告董事會決議以總金額不超過 2.1 億元範圍投資艾瑞，雙方期望未來強強聯掌握再生醫療產業的商機，強化彼此在醫材產品上的開發與銷售布局。

艾瑞生醫目前實收資本額1.16億元，是創辦人曾育弘於2015年將正揚的生物製劑生產銷售部門獨立所成立，艾瑞具有十年以上的再生醫療產業經驗，專攻人類血小板裂解液（hPL）開發。近年再生醫療與細胞療法蓬勃發展，hPL為幹細胞與免疫細胞培養液的重要材料，其產業與學研需求也大幅成長。

艾瑞生醫旗下產品Helios系列已銷售至七十多國，市占率全球名列前茅，不但已建立完整的全球經銷通路鏈布局，且連八年獲利，計劃今年啟動在台灣公開發行上市（IPO）計劃。

艾瑞生醫表示，南亞近年積極轉型生產並佈局包含醫材在內的高值化產品並建立自有品牌，日前相中艾瑞在細胞培養基的生產技術，去年底公告，經董事會決議以總金額不超過 2.1 億元範圍投資艾瑞。對此雙方期望未來強強聯手深化雙方合作關係，將能掌握再生醫療產業的商機，強化彼此在醫材產品上的開發與銷售布局。

艾瑞生醫創辦人曾育弘表示，從經營牙科診所、投入再生醫療產業，創設了正揚及艾瑞，成為跨足新藥、醫材與再生醫療的產業鏈，期發揮營運綜效。艾瑞的核心技術移轉自美國艾默里大學，在台灣發揚光大，不斷開發系列產品，行銷多國，全球市占名列前茅，成為台灣的隱形冠軍。雖然面臨股東經營理念分歧的紛擾，艾瑞將持續積極研發，成為全球頂尖企業，獲得南亞的肯定與資金挹注後將成為助力，讓艾瑞更上層樓。

展望今年，艾瑞將持續鞏固人源細胞培養基開發在全球領導地位，秉持原有良好的經營實績、強化公司治理之監督機制，並正式啟動在台灣的 IPO 計畫，期透過資本市場的力量加速創新研發並拓展全球份額，致力成為國際再生醫療供應鏈中不可或缺的關鍵力量，為股東創造最大投資效益。

