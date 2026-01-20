運量大爆發！ 民航局估2026年可望達6,200萬人次、創歷史新高

我國空運市場持續升溫。交通部民航局指出，現行冬季班表國際線平均每週飛航2,981班，已正式超越2019年疫情前的2,957班，顯示航空市場復甦動能穩固。民航局評估，在機隊持續到位、政府獎助措施挹注、連續假期增加及亞太航空市場成長帶動下，今年旅客運量可望突破疫前水準，創下歷史新高。另外再貨運量也將站上6兆營業額，有望持續刷新歷史紀錄。

民航局今日舉辦79週年局慶，交通部次長林國顯與民航局長何淑萍共同表揚我國首次添加永續航空燃油（SAF）的飛航永續獎項，以及航空業績優從業人員，肯定產業在復甦與永續轉型上的努力。

何淑萍指出，本季冬季班表國際線共涵蓋107個航點，航班數較前一季夏季班表增加124班，正式超越疫情前水準，反映國際航線復原態勢明確。她表示，國籍航空新機陸續交付提升運能，外籍航空看好台灣市場積極增班，加上政府持續提供獎助與場站優惠措施，均加速國際航班回溫。

展望後市，何淑萍表示，今年空運市場可望迎來榮景，包括亞太地區航空成長動能強勁、國籍航空交機潮啟動、桃園機場第三航廈北廊廳去年底啟用，以及近期完成修訂台義通航協定、簽署台芬通航協定，相關航權與市場效應可望進一步推升運量。

在飛安與人力面向上，何淑萍強調，航空市場活絡是全體從業人員共同努力的成果。面對航空人才競逐與科技快速變革，民航局仍將以守住安全與信任為首要責任，持續以「飛安零容忍」最高標準，落實國家民用航空安全計畫，透過數據導向、風險管理與安全文化深化，強化對航空公司、機場、地勤與飛航服務單位的安全監理。

從區域恢復情形來看，民航局分析，台灣往返日本、韓國、中東、歐美及東南亞的航班數均已超越疫情前水準，其中中東恢復比例達214%居冠，北美140%居次，日韓達125%。港澳及大陸地區則配合兩岸政策與市場需求，分別恢復至疫情前的89%與51%。

業者布局方面，星宇航空已於1月15日開航台北—鳳凰城航線，並預告今年將開闢首條歐洲航線；長榮航空亦宣布將新闢台北—華盛頓長程航線，並同步於既有北美航線持續增班，強化台灣國際航網。

運量表現方面，去年全年旅客運量達5,833萬人次，已逼近疫情前的5,992萬人次。民航局預估，在國際航線與長程市場持續擴張下，今年運量可望進一步攀升至約6,200萬人次，刷新歷史紀錄。

在貨運部分，交通部次長林國顯表示，去年運量是6,880萬人次，其中國內運量達1,050萬人次，國際運量達4,780萬人次，航管運量也有26萬架次；貨運量部分則已超越疫情，貨運量達250萬噸，加上國內7萬噸，總計257萬噸，上述均代表國家經濟反映在航空運能。疫情前自由貿易港區，一空六港，達到9,600億服務量，其中航空占9,000億，去年自由貿港區的營業額5兆多，今年會突破6兆。

客運量增加也意味著出國旅遊的狀況越來越盛行，晴天旅遊分析，2025年台灣出境旅遊人次可望達到1,900萬人次，不僅正式回到疫情前水準，更一舉超越2019年的1,700 萬人次，全年旅遊支出突破1兆元，在這波回溫潮中，雖然歐洲僅占整體出境人次約8%，卻吃下超過20%的出國旅遊支出，成為最具價值的市場區塊。長期深耕歐洲市場的晴天旅遊，正好站在這條轉變的最前線。

晴天旅遊董事長陳依福觀察，疫情後的旅客，不是比較少出國，而是出國前想得更多。「只給一種行程，已經很難滿足現在的玩家。」以克羅埃西亞為例，晴天旅遊依旅遊天數、航空公司、文化深度與跨國搭配，規劃出6至7套不同路線，讓旅客即使選擇團體旅遊，也能保有「這是為我挑的」那種感覺。