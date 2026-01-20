AI 、台商回流助攻！工業地產5年交易均線達1,355億 桃園穩坐交易王

隨著台商回台設廠浪潮、AI科技帶來的晶片急單效應，再加上國際電商布局台灣帶來的物流中心升級等多重需求，促使近五年台灣工業地產躍升為商用不動產交易中最熱絡的類型。根據第一太平戴維斯統計，近五年工業地產5年交易額均線高達1355億元，僅有2023年全年工業地產交易額未達1千億元、約869億元。其中，「桃園市」更連續五年蟬聯全台工業地產交易金額最高的縣市，穩坐市場冠軍寶座。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，2025年科技業全年投入613億元買進商用不動產，連續三年成為最大買方，尤其偏好既有廠房或新建廠辦以快速投產。進一步觀察近5年工業地產交易熱點，「桃園市」連續五年蟬聯第一，年度交易額依序為2021年的373億元、2022年400億元、2023年246億元、2024年的369億元，以及2025年的453億元，可觀察到5年內僅有1個年度低於300億元，但有兩個年度站上400億元。

她指出，2025年科技業購置工業不動產交易中，有8成都集中在科學園區或產業園區內，顯示有完整基礎設施的工業園區能降低自行建置基礎設施的成本、加速建廠時程並減低不確定性，仍最受產業青睞，特別是AI發展熱潮下，電力供應強度與穩定度將成買方評估重點。

目前桃園廠辦產品可概分為兩大類型，其中一類為長期租賃型廠辦。以山榮資產於南崁工業區旁規劃的「NAVIS PARK南美智慧園區」為例，園區基地面積約15,971坪，採二期開發。第一期開發面積約6,556坪，規劃興建兩棟地上9層及地上7層之廠辦建築，總樓地板面積約達10.5萬平方公尺。其中一棟已由全球醫療科技龍頭「瑞健醫療 SHL Medical」承租，作為其藥物輸送系統研發暨製造的智慧廠辦；另一棟則鎖定高科技企業主需求，採高度彈性的客製化規劃。

不同於市場常見的買斷銷售模式，山榮資產母公司「昭安集團」具有豐富的纖維紡織和國際物流方面的實戰經驗，跨足製造業、貿易業、三方國際物流業，以自身作為企業主、需求方、使用者及管理者的的視角出發，透過「客製化、量身打造」的一站式服務模式。

預售廠辦則有「遠雄永續匯能新園區」，基地位於文化一路，面積共計3,750，總樓地板面積為19,000坪，規劃單層1,300坪空間，預估每坪開價45萬起；此外，「勝輝龜山科技廠辦」選址於5,673坪，規劃地上11樓建築，全棟總樓地板面積共34,000坪。

近期主要商仲業者陸續發布商用不動產年度，均指向工業地產在產業需求之下，買氣仍會續熱，仲量聯行也點出，2025年科技業是最大買家，買進類型中，7成為廠房、2成為廠辦、1成布局倉儲物流，也是反映企業在產能擴張與自用需求上的持續成長，並顯示科技產業對長期營運布局的高度重視。