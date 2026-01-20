快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

裕隆城2025年全年營收突破57億元 2026年挑戰突破59億

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
新北最大商城裕隆城2025年全年營收突破57億元，來客數突破千萬人次，穩居新型態區域型商城領導地位。裕隆／提供
新北最大商城裕隆城2025年全年營收突破57億元，來客數突破千萬人次，穩居新型態區域型商城領導地位。裕隆／提供

裕隆集團旗下裕隆城2025年全年營收突破57億元，來客數突破千萬人次，穩居新型態區域型商城領導地位，展現以生活體驗驅動消費的經營成果。

展望2026年，裕隆城看好特色型商城成為新北特色觀光亮點，將堅持「以人為核心、以體驗為本」的經營策略，串聯誠品生活、威秀影城以亞洲最大誠品書店、多元餐飲、休閒娛樂影視與家庭友善空間，拓展跨域客群並吸引國外旅客，目標挑戰全年營收突破59億元。

新北最大商城裕隆城以親子客層為核心，透過完善餐飲與零售規劃，持續深耕在地生活圈，成功吸引全齡客群穩定回流。

裕隆集團表示，迎接農曆春節假期，裕隆城於1月23日至3月2日打造「金馬迎財」滿滿年味系列活動，結合迎春優惠、年味市集與走春慶典，歡迎民眾全家大小團圓聚餐，讓裕隆城成為馬上走春的最佳首選好去處。

新店裕隆城持續連結在地、守護社區，凝聚且開創豐富的人情趣味，期盼不僅成為走春好寶地，更在新的一年，持續為全民提供豐富的食衣住行育樂生活體驗。

裕隆城 生活

延伸閱讀

新北藍營母雞即將敲定 洪孟楷：春節拜廟是衝刺黃金檔期

整合市府各局處及社區民力 新北警全面強化護童勤務

劉世芳談社宅用地縮減…新北：免費土地變少 會持續推動

即時短評／國民黨新北人選待協調 明確制度避免內戰

相關新聞

星宇首架A350-1000 首航2月10日JX802 飛台北-東京

星宇航空首架A350-1000（B-58551）首航班確定為2月10日JX802台北-東京，於今日同步開賣。

裕隆城2025年全年營收突破57億元 2026年挑戰突破59億

裕隆集團旗下裕隆城2025年全年營收突破57億元，來客數突破千萬人次，穩居新型態區域型商城領導地位，展現以生活體驗驅動消...

老人不急著賣房了？「以房養老」2025年迎十年最大爆發量

房市冷、高齡化加速，「以房養老」在2025年出現關鍵轉折。據金管會2025年底統計，16家國銀累積核貸件數1萬340件、...

北市預售屋又回漲了 這區一季大漲9.5%、一坪10萬

台北市地政局公布最新不動產市場動態，去年Q3住宅價格指數連3季下滑，第3季住宅價格指數為126.91，較前一季下降0.9...

百年監獄變奢華酒店 星野「虹夕諾雅奈良監獄」亮點一次看

星野集團旗下高端品牌「虹夕諾雅」再添新作，第九間設施「虹夕諾雅 奈良監獄」將於2026年6月25日開幕，成為日本首座由國...

和泰：今年車市上看44萬輛 去年市占率38.6% 攀16年新高

龍頭車廠和泰車昨（19）日發表2026年全年車市預期，全球景氣逐步回穩，加上台灣經濟在半導體與人工智慧（AI）應用強勁需...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。