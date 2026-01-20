裕隆城2025年全年營收突破57億元 2026年挑戰突破59億

裕隆集團旗下裕隆城2025年全年營收突破57億元，來客數突破千萬人次，穩居新型態區域型商城領導地位，展現以生活體驗驅動消費的經營成果。

展望2026年，裕隆城看好特色型商城成為新北特色觀光亮點，將堅持「以人為核心、以體驗為本」的經營策略，串聯誠品生活、威秀影城以亞洲最大誠品書店、多元餐飲、休閒娛樂影視與家庭友善空間，拓展跨域客群並吸引國外旅客，目標挑戰全年營收突破59億元。

新北最大商城裕隆城以親子客層為核心，透過完善餐飲與零售規劃，持續深耕在地生活圈，成功吸引全齡客群穩定回流。

裕隆集團表示，迎接農曆春節假期，裕隆城於1月23日至3月2日打造「金馬迎財」滿滿年味系列活動，結合迎春優惠、年味市集與走春慶典，歡迎民眾全家大小團圓聚餐，讓裕隆城成為馬上走春的最佳首選好去處。

新店裕隆城持續連結在地、守護社區，凝聚且開創豐富的人情趣味，期盼不僅成為走春好寶地，更在新的一年，持續為全民提供豐富的食衣住行育樂生活體驗。