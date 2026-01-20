TOYOTA 宣布將以「GAZOO Racing」持續傳承造車理念

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
GR GT及GR GT3於2026年東京改裝車展公開亮相，做為豐田集團技術結晶，進軍GT3賽事與頂級跑車市場。和泰提供
2026年東京改裝車展中，豐田章男會長宣布TOYOTA GAZOO Racing將更名回GAZOO Racing，秉持品牌創建初衷持續以賽車運動為基礎，打造更好的車、培育頂尖人才，並傳遞品牌精神。

自2007年由豐田章男會長親自成立GR品牌以來，即將迎來20周年，除了公布TOYOTA GAZOO Racing品牌更名為GAZOO Racing的消息外，豐田章男會長亦引用日本伊勢神宮每20年重建一次社殿以傳承技藝的「式年遷宮」概念，表達人才與技術定期傳承與精進的重要性。開發頂尖車款所需的技術、理念與人才，如式年遷宮般需定期傳承，繼1993年第四代Supra、2010年的LFA，如今即將邁入下一個20年。

為確保造車技術的傳承，將帶來次世代頂尖跑車GR GT，並進軍兵家必爭之地的GT3級別賽事；GR GT及GR GT3於2026年東京改裝車展公開亮相，做為豐田集團技術結晶，進軍GT3賽事與頂級跑車市場。

2025年9月，豐田章男會長以MORIZO身分，領軍ROOKIE Racing賽車隊參與Corolla Cup 2025統規賽最終站，為豐田章男會長在台灣首次的公開行程。

展望未來，TOYOTA GAZOO Racing更名後的GAZOO Racing，將持續「Making ever-better motorsports-bred cars」的初衷，繼續透過參加WRC等世界頂級賽車運動，獲得的技術與經驗，應用於市售車的開發。

同時，TOYOTA GAZOO Racing Europe技術研發部門，將更名為TOYOTA Racing，著重開發動力系統，並將開發成果運用於世界耐久錦標賽（WEC）等多種賽車運動。

TG-RR（TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing）則扮演TOYOTA Racing與GAZOO Racing的橋樑，以賽車隊身分實際參與全球賽事、鍛鍊車輛，並擔任人才培育的「道場」。

豐田章男會長的初衷，以賽車運動為基礎打造更好的車、培育頂尖人才。和泰提供
2025年9月豐田章男會長以MORIZO身分，領軍ROOKIE Racing賽車隊參與Corolla Cup 2025統規賽最終站。和泰提供
