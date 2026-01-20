北市預售屋又回漲了 這區一季大漲9.5%、一坪10萬

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市房市示意圖／記者游智文攝影

台北市地政局公布最新不動產市場動態，去年Q3住宅價格指數連3季下滑，第3季住宅價格指數為126.91，較前一季下降0.9%。

不過，預售屋市場價格經2季下滑後，第3季止跌回升，全市平均單價為每坪126.3萬元，較前一季增加4.8%。

台北市不動產估價師公會表示，央行政策利率維持不變，同時維持選擇性信用管制措內容，在房市資金持續緊縮下，北市住宅價格延續下修走勢，第3季住宅價格指數為126.91，季減率0.91%，已連續三季下滑。

其中，12行政區住宅價格指數相較上季全數下滑，中山區、大安區跌幅較深，其餘行政區跌幅相對溫和。

預售屋市場價格歷經2季修正後，第3季全市預售屋平均單價為每坪126.3萬元，季增率4.8%，各行政區預售屋單價呈現漲跌互見，北投區成長9.5%最多，每坪單價來到123.7萬元，一季一坪上漲約10萬元。

南港區與士林區則減幅最明顯，分別下滑5.2%與3.4%，平均單價每坪125萬元與116.3萬元。

估價師公會表示，在金融與房市政策未出現明顯鬆動的情況下，北市住宅市場延續量縮價緩跌格局，預售市場則受區位與個案條件影響，價格走勢與成屋市場出現分歧。

短期內房市仍受資金面約束，但在經濟基本面穩健支撐下，住宅價格修正幅度相對有限。住宅與商辦租賃市場則在國內經濟表現強勁下，租金呈現穩定緩步上升。

台北市預售屋價格 資料來源／台北市地政局
