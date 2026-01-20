南港產專區再創新城 御成苑公辦都市更新案公告招商

臺北市住宅及都市更新中心擔任實施者之「臺北市南港區玉成段一小段430地號等66筆土地公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案已於20日正式公告招商，誠摯邀請業界優質團隊踴躍參與投標。

這次案址位於南港產業生活特定專用區(編號2-25單元)，更新範圍位於南港路三段50巷以東、松河街以南、成功路一段以西、南港路三段以北所圍之部分街廓，基地面積達3,496平方公尺（約 1,057.54坪），位處昆陽生活圈核心地段，距離昆陽捷運站僅5分鐘步行距離，亦鄰近南港車站生活圈，坐擁雙商圈交匯之完善生活機能，及四通八達的交通優勢。基地鄰近玉成國小與南港高中等優質學區，教育資源豐沛，為具高度便捷性與發展潛力之首選宜居地段。

御成苑公辦都更案前共有130戶，建築物屋齡介於44至55年，現況聚落老舊密集，住工混合情形複雜，全區土地均屬私有產權。住戶於112年7月自行提送逾75％意願申請「臺北市公辦都市更新7599專案計畫」，同年10月辦理先期規劃說明會並收取第二階段意願，該階段意願比率達90%。113年9月本中心辦理第三階段模擬選配，登記比率達94.62%；本案歷經三次意願調查，各階段意願比率均達門檻，充分展現住戶對公辦都市更新的高度共識與支持。

更新後預計興建1幢2棟地下5樓、地上21及22樓之住宅大樓。預估引入約46.20億元民間資金，創造逾86.17億元不動產價值。更新後建築規劃應至少取得銀級以上綠建築標章及建築能效標示第1+級，並朝向結構安全、耐候減碳、都市減災及環境友善四大面向設計。為落實臺北市田園都市政策，本案將以立體綠化及綠覆率100％為規劃目標。同時配合市府政策及公益回饋，規劃設置幸福住宅，未來將出租予新婚及育兒家庭；如順利招商，預計於115年9月簽約，116年第3季辦理事權計畫報核。

北市住都中心中心秉持專業精神執行公辦都更業務逾10年，已累積公辦都更全程執行經驗，持續站在第一線提供市民最值得信賴的服務，迄今已擔任實施者30案，其中17案已成功招商，5案完工、2案興建中，引入投資金額約1,097億元。持續以專業與穩健推動城市更新，為市民打造安全、宜居與永續的生活環境。

為使潛在申請人充分瞭解本案基本資料、申請須知、出資暨協助實施都市更新事業契約及需求說明書規範重點，中心訂於1月 28日於中心（臺北市信義區福德街84巷50號1樓）舉辦招商說明會，有意參加者請於即日起至1月26日中午12時前，至報名頁面完成線上報名。