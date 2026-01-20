百年監獄變奢華酒店 星野「虹夕諾雅奈良監獄」亮點一次看

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
舊奈良監獄外觀。星野/提供
舊奈良監獄外觀。星野/提供

星野集團旗下高端品牌「虹夕諾雅」再添新作，第九間設施「虹夕諾雅 奈良監獄」將於2026年6月25日開幕，成為日本首座由國家重要文化財「舊奈良監獄」改造的奢華飯店。舊奈良監獄為明治時期五大監獄中唯一完整留存的建築，象徵高度歷史價值。此案在保留紅磚外牆與放射狀監舍等經典意匠的基礎上，融入現代審美，打造出兼具文化深度與非日常體驗的旅宿空間，並將於2026年1月20日開放訂房。

在歷史保存與高端旅宿之間取得平衡，是「虹夕諾雅 奈良監獄」最大看點。星野集團如何在不破壞文化財價值的前提下，重新定義空間機能與體驗層次，也成為外界關注焦點。從住宿空間設計、餐飲與活動規劃，到開幕時程與博物館設置，「虹夕諾雅 奈良監獄」可歸納出四大特色，勾勒其作為文化資產再生型奢華飯店的全貌。

特色1：入住重要文化財，單人牢房蛻變為優雅放鬆空間，全館均為套房

「虹夕諾雅 奈良監獄」將過往的牢房結構重新串聯與改造，讓昔日拘束空間重生為奢華寧靜的私人空間。「The 10-Cell」房型是將最小單位的獨居房十間連結而成的豪華設計。覆蓋於牆面灰泥下的是經過百年歲月的手工砌磚牆，支撐新時代建築的粗大鐵柱，以及木質面板的和諧，展現了在重要文化財歷史上疊加現代元素的優雅融合。全館共48間套房，透過分隔臥室、客廳、餐廳等空間，形塑可隨不同入住情境而切換的多層次舒適感。在厚重磚牆守護下，伴隨光影流轉，旅客可享受奢華時光，體驗嶄新的住宿型態。

特色2：透過美食體驗與各式活動，沉浸於獨一無二的奢華幸福時刻

旅客在於別棟餐廳中，品嚐承襲自西方的經典技法、並以日本細膩感性重新詮釋與進化的日本式法國料理。此外，也計畫打造多種能體驗「虹夕諾雅」非日常氛圍的空間演出與活動。曾經封閉的場所，如今轉化為開放而奢華的舞台，邀請旅客在歷史與現代交織的場域中，悠然特別時光。

特色3：2026年1月20日公開預告影片，並開放住宿預約

飯店預告影片將首次於2026年1月20日公開，由設計建築師東利恵女士撰寫設計理念的日文特設網站亦同步上線，帶領大眾一窺「虹夕諾雅 奈良監獄」的世界觀與空間想像，也同時開放住宿預約。這座建於明治時代、走過逾百年歷史的國家重要文化財，將以「虹夕諾雅」品牌第九座設施之姿重獲新生。嶄新的時光篇章，將於2026年6月25日正式揭幕。

特色4：「虹夕諾雅 奈良監獄」的標誌，「奈良監獄博物館」於2026年4月27日開館

「虹夕諾雅 奈良監獄」的logo融入沙漏意象，象徵受到在地居民喜愛、刻畫了百年時光的舊奈良監獄，經過再生後，呼應飯店以歷史文化為基底、並以現代感性重新詮釋的品牌形象，因此被選用作為本設施的標誌設計。

星野集團與舊奈良監獄保存活用株式會社，依據於2017年12月與日本法務省簽訂的「公共設施等營運事業實施契約」，已針對舊奈良監獄的紅磚建築推動耐震改修工程。在舊奈良監獄的場地內，除將設置奢華飯店「虹夕諾雅 奈良監獄」外，也將規劃可深入了解舊奈良監獄歷史與設施的「奈良監獄博物館」（可當日來訪），邀請旅客與大眾以不同方式走進這座承載百年歲月的文化資產。

奈良監獄博物館展示示意圖。星野/提供
奈良監獄博物館展示示意圖。星野/提供
虹夕諾雅 奈良監獄客房臥室。星野/提供
虹夕諾雅 奈良監獄客房臥室。星野/提供

監獄 奈良 文化資產

