「東海校友楷模」廖迎晰 用藝術裝點台中都市發展

長年專注於藝術創作，以堅定而內斂步伐走出一條屬於自己藝術之路的當代藝術家廖迎晰，膺選東海大學第16屆校友楷模，在潮港城召開的東海大學校友總會會員代表大會中，由東海大學校友總會理事長葉世宗頒發「東海之光」獎座表揚，東海大學副校長劉正到場觀禮。這項殊榮不僅是對其藝術成就的高度肯定，更象徵藝術專業在社會與產業脈絡中，逐漸被理解、被尊重、被認同的關鍵時刻。

廖迎晰因多年來深耕藝術創作、公共藝術與文化行動，以藝術之志，走出一條被時代看見的路，不僅在藝術領域有卓越的表現，並以行動實踐回饋社會，發揚母校精神，展現典範力量而獲獎。

廖迎晰表示，能獲得母校頒予「校友楷模」肯定，心中滿是感恩與珍惜。她說：「這份榮耀不僅屬於我個人，更屬於一路陪伴、教導與支持我的師長、同學與家人；母校所給予的，不只是專業的養成，更是一種面對世界的眼界與態度，讓我在藝術創作與人生道路上，始終記得初心、持續前行。」

廖迎晰認為，藝術並非以創造財富為主要目的的行業，卻需要長時間的投入、孤獨的堅持與對理想的執著。她以實際行動證明，當藝術深植於土地、人文與時代議題之中，便能開展出兼具深度與影響力的可能性，也為許多仍在藝術道路上奮鬥的創作者，帶來實質的鼓舞與信心。

廖迎晰為東海大學美術系碩士，現為比利時國立列日大學博士生，並擔任華承國際藝術藝術總監、台灣墨海藝術協會理事長、中華文創協會理事，同時受聘為中國艾肯集團藝術顧問、星光城購物中心藝術總監。其藝術創作屢獲國際肯定，曾榮獲美國、英國、日本、德國、義大利、韓國及台灣等地雕塑藝術金牌，並在國內外舉辦與參與百餘場個展及聯展。

在創作風格上，廖迎晰以當代藝術語彙重新詮釋古代經典題材，在形式與意涵之間引燃出令人意想不到的觀看經驗。其作品核心圍繞「愛、希望、圓融」的精神價值，並以「現在、過去、未來」的時間意象為軸線，回應社會環境、城市變遷與人類共同命運，展現藝術家對時代的深度關懷。

廖迎晰擅長公共藝術的創作，迄今在台灣公共藝術領域已累積逾120件大型戶外作品，被喻為「公共藝術女王」。廖迎晰秉持「從城市出發，形塑全台戶外美術館」的行動理念，在公共藝術領域普受肯定及青睞，獲得業界廣大的迴響。

廖迎晰最近正策劃建構中部重劃區人文藝術的嶄新展覽《城市臨界點》，串聯台北、台中、高雄，以及大陸的廈門、廣州、北京，並延伸至日本東京，呈現華人設計師與藝術家在不同城市脈絡中的實踐經驗。透過景觀造型藝術於城市規劃中的應用，觀察當代亞洲城市在文化、美學與公共空間上的轉變。

廖迎晰認為，在AI時代加速來臨、亞洲政治與經濟局勢持續變動的背景下，設計與藝術不再只是形式與風格的選擇，而成為回應時代、介入城市與產業的重要力量。房地產、商場與城市開發，深受文化藝術思潮與政治環境影響，也迫使創作者不斷調整步伐，走向更為國際化與跨領域的合作模式。